SGM Markelsheim/Elpersheim und Trainer Davide Dell-Anna trennen sich

– Foto: Robert Stolz

Die SGM Markelsheim/Elpersheim aus der Bezirksliga Franken hat sich gemeinsam mit Trainer Davide Dell-Anna dazu entschieden, ab sofort getrennte Wege zu gehen.

Dazu gab Andreas Rabe, Abteilungsleiter des TSV Markelsheim, folgende Pressemitteilung bekannt: „Nach intensiven und offenen Gesprächen kamen beide Seiten zu dem Schluss, dass die aktuelle sportliche Situation, geprägt durch den personellen Umbruch im Team, eine Fortführung des gemeinsamen Weges erschweren. Wir bedanken uns bei Davide, dass er sich in dieser anspruchsvollen Phase dieser Aufgabe angenommen hat. Die Entscheidung fiel beiden Seiten nicht leicht, war aber im Sinne der klaren sportlichen Ausrichtung unvermeidbar. Bis auf weiteres teilen sich Marcel Karausch und Yannik Stein als spielende Trainer die Aufgaben des Cheftrainers. Die Verantwortlichen der SGM arbeiten derweil an einer Nachfolgelösung, um die positive Entwicklung der Mannschaft in der Bezirksliga fortzusetzen.“ +++

So sieht die Tabelle in der Bezirksliga Franken aus: Tabelle

1. Aramäer Heilbronn 8 5-2-1 20:6 17

2. Sportfreunde Lauffen 8 5-2-1 20:9 17

3. TG Böckingen 8 4-3-1 20:12 15

4. FSV Schwaigern 8 4-2-2 20:12 14

5. FSV Friedrichshaller SV 8 4-2-2 15:9 14

6. Sportfreunde Untergriesheim (Auf) 8 4-1-3 20:16 13

7. SG Sindringen/Ernsbach 8 4-1-3 15:15 13

8. FC Union Heilbronn 8 4-0-4 12:13 12

9. TSV Pfedelbach 8 2-5-1 14:13 11

10. SV Wachbach 8 3-1-4 13:16 10

11. TSV Erlenbach 8 3-1-4 13:17 10

12. SGM Mulfingen/Hollenbach (Auf) 8 3-0-5 16:22 9

13. TSV Botenheim (Auf) 8 3-0-5 15:29 9

14. TSV Neuenstein (Auf) 8 2-0-6 14:22 6

15. SG Stetten/Kleingartach 8 2-0-6 11:21 6

16. SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim 8 1-2-5 13:19 5