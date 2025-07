SGM Leutenbach/Weiler zum Stein etabliert sich im Spitzenfeld

In ihrer ersten Saison als Spielgemeinschaft landet die SGM Leutenbach/Weiler zum Stein auf Rang drei in der Kreisliga B5 Rems/Murr/Hall. Trainer Thomas Weiland sieht eine starke Entwicklung und hat ambitionierte Pläne für die neue Runde.

Erfolgreiches erstes Jahr nach Gründung

Die SGM Leutenbach/Weiler zum Stein hat eine bemerkenswerte Premierensaison hinter sich. Nur ein Jahr nach der Gründung der Spielgemeinschaft zeigt die Tabelle ein klares Bild: Platz drei in der Kreisliga B5 Rems/Murr/Hall. „Sehr zufrieden“, sagt Trainer Thomas Weiland zur Bilanz der Spielzeit 2024/2025. Die Basis für diesen Erfolg sieht er in der Zusammenarbeit auf und neben dem Platz: „Nach Gründung der SGM konnte man schon nach einer Saison die Mannschaft so formen, dass man Dritter geworden ist.“

Starke Trainingsbeteiligung als Fundament

Ein wesentlicher Faktor für die sportliche Stabilität ist die hohe Trainingsbereitschaft innerhalb des Teams. Die Kadergröße liegt aktuell bei 28 Spielern, die Beteiligung an den Übungseinheiten ist überdurchschnittlich. „Die Trainingsbeteiligung war die ganze Saison bei 20 Mann“, berichtet Weiland. Trotz der Bezeichnung als zweite Mannschaft merkt man laut dem Trainer kaum Unterschiede zum Niveau eines eigenständigen, ambitionierten Teams: „Man merkt überhaupt nicht, dass es eine zweite Mannschaft ist.“