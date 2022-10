SGM legt auswärts nach!

Gegen den Aufsteiger aus Heinsheim war auf dem kleinen unebenen Platz am Neckar von vorne herein klar, dass es heute neben spielerischen Akzenten auch auf ein gutes Zweikampfverhalten ankommt. Der TSV war von Beginn an der erwartet unangenehme, aggressive Gegner, teilweise sogar etwas überhart. Für die SGM lief es dennoch nach Wunsch, bereits in der 7. Minute konnte Steffen Dittmann die Führung erzielen. Leider hielt diese nicht lange und Heinsheim konnte nur wenig später ausgleichen. Die SGM tat sich dann in der Folgezeit relativ schwer, auf engem Raum zu kombinieren, kam aber dennoch das ein oder andere Mal zum Abschluss. Des Öfteren brach man über die Flügel durch und so auch in der 27. Minute, als Markus Schmelcher nur noch aus kurzer Distanz einköpfen musste. Mit einem Doppelschlag durch die Kuhne-Brüder und einer gelb-roten Karte für die Heimelf wurden noch in Halbzeit eins die Weichen klar auf Sieg gestellt. Die SGM ging mit einer beruhigenden 4:1-Führung in die Kabinen.