SGM Lautern-Essingen top, Kerkingen mit Aufholjagd, Gerstetten glänzt

TKSV Giengen – TSV Gussenstadt 1:3

Vor 40 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem gleich drei Strafstöße eine wichtige Rolle spielten. Den Anfang machte Maswud Abubakar, der in der 23. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte und Giengen mit 1:0 in Führung brachte. Doch der TSV Gussenstadt antwortete nur elf Minuten später ebenfalls vom Punkt: Pascal Tillwokat glich per Foulelfmeter zum 1:1 aus (34.). Nach der Pause wirkten die Gäste frischer und zielstrebiger. Patrick Schwarz drehte die Partie in der 49. Minute, ehe Giengen eine große Chance zum Ausgleich vergab – Eray Yildiz scheiterte in der 70. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Marcel Dietz. Diese Szene sollte sich rächen, denn Lucas Danziger setzte kurz vor Schluss in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 1:3. Ein Auswärtssieg, der durch Effizienz und starke Nerven der Gäste geprägt war.

SC Hermaringen – VfL Gerstetten 0:4

Beim Duell vor 50 Zuschauern zeigte der VfL Gerstetten eine beeindruckende Dominanz, die schon früh sichtbar wurde. Timo Freihart eröffnete den Torreigen in der 15. Minute, gefolgt von einem schnellen Doppelschlag: Luis Lammel erhöhte in der 20. Minute auf 0:2, und Johannes Walter legte nur neun Minuten später das 0:3 nach. Hermaringen fand kaum ins Spiel und wurde zusätzlich durch die Gelb-Rote Karte für Eugen Eckhardt in der 38. Minute geschwächt. Auch im zweiten Durchgang blieb Gerstetten klar überlegen, und Steffen Wegmann setzte in der 60. Minute mit dem 0:4 den Schlusspunkt. Ein klarer Sieg für den VfL, der spielerisch wie kämpferisch überzeugte.

Sportfreunde Fleinheim – Albsport Heidenheim 1:0

40 Zuschauer sahen eine hart umkämpfte Partie, die lange Zeit auf der Kippe stand. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, doch klare Torchancen blieben zunächst Mangelware. Erst in der zweiten Halbzeit gelang den Sportfreunden Fleinheim der entscheidende Durchbruch: Simon Illenberger traf in der 67. Minute zum umjubelten 1:0. Dieser Treffer sollte die Partie entscheiden, denn Albsport Heidenheim fand keine Antwort mehr. Fleinheim verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Ein Arbeitssieg, der vor allem auf einer starken Defensivleistung beruhte.