SGM Lautern-Essingen top, Kerkingen mit Aufholjagd, Gerstetten glänzt

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
TV Heuchlingen – TSV Heubach 5:1
Vor 50 Zuschauern zeigte Heuchlingen eine beeindruckend reife Vorstellung. Nach einer druckvollen Anfangsphase belohnte sich das Heimteam in der 18. Minute, als Nico Waidmann entschlossen zum 1:0 vollendete. Doch Heubach ließ sich nicht abschütteln – Toni Riggio glich nur fünf Minuten später aus und brachte kurzzeitig etwas Unruhe in die Heuchlinger Ordnung. Nach der Pause jedoch dominierte der TV die Partie klar. Michael Österle avancierte mit einem Doppelpack (48., 59.) zum zentralen Faktor und drehte das Spiel endgültig zugunsten der Hausherren. Lukas Dollinger erhöhte in der 76. Minute auf 4:1, bevor Nico Waidmann spät in der Nachspielzeit (90.+4) seinen zweiten Treffer des Tages nachlegte. Ein deutlicher Sieg, der die starke Teamleistung des TV Heuchlingen unterstreicht.
SGM Lautern-Essingen – FC Spraitbach 5:0
175 Zuschauer wurden Zeugen einer eindrucksvollen Demonstration der Stärke der SGM Lautern-Essingen. Schon in der 18. Minute eröffnete Patrick Weber den Torreigen, nachdem die Gastgeber früh entscheidende Präsenz zeigten. Kurz vor der Halbzeit baute Dominik Gebel mit dem 2:0 (44.) die Führung aus und setzte damit den Ton für eine dominierende zweite Hälfte. Direkt nach Wiederanpfiff sorgte Julian Kern (50.) für die Vorentscheidung. Spraitbach fand kaum Zugriff, während die SGM in nahezu jedem Angriff Gefahr ausstrahlte. Uwe Sonnleitner (72.) und Luca Leinfelder (76.) stellten schließlich den klaren 5:0-Endstand her. Ein souveräner Auftritt der Gastgeber, die in allen Mannschaftsteilen überzeugten und nie Zweifel am späteren Ausgang aufkommen ließen.
Kreisliga A2:
Sportfreunde Rosenberg – SV Kerkingen 2:2
Vor 60 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Rosenberg erwischte einen Traumstart: Dominik De Gruyter traf erst in der 24. Minute und legte nur vier Minuten später zum 2:0 nach – ein Doppelpack, der die Sportfreunde früh auf die Siegerstraße zu bringen schien. Doch Kerkingen blieb stabil und nutzte kurz vor der Pause eine Unsicherheit in der Rosenberger Defensive, als Pius Herdeg in der 36. Minute zum 2:1 verkürzte. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste mehr und mehr die Kontrolle, und Jonas Illenberger belohnte den zunehmenden Druck mit dem 2:2-Ausgleich in der 50. Minute. Rosenberg fand offensiv nicht mehr zurück in die Partie, während Kerkingen dem Sieg sogar etwas näher war. Am Ende steht ein Remis, das beide Teams aufgrund des Spielverlaufs akzeptieren mussten.
SGM Fachsenfeld/Dewangen – FC Röhlingen 0:2
80 Zuschauer sahen eine Partie, die vor allem durch Effizienz und starke Torhüterleistungen geprägt war – und Röhlingen hatte an diesem Nachmittag beides auf seiner Seite. Daniel Junker brachte den FCR bereits in der 17. Minute in Führung und blieb auch später der entscheidende Mann. Die SGM kämpfte leidenschaftlich, vergab jedoch zwei riesige Chancen vom Punkt: Erst scheiterte Fabian Weiß in der 50. Minute per Foulelfmeter an Torhüter Jonas Seibald, später parierte derselbe Keeper auch noch einen Handelfmeter von Lukas Frank (81.). Zwischen diesen beiden Momenten machte Junker mit seinem zweiten Treffer des Tages (75.) den Auswärtssieg perfekt. Ein Spiel, das zeigt, wie entscheidend Kaltschnäuzigkeit und ein starker Rückhalt im Tor sein können.
