Allgemeines
SGM Lautern-Essingen top, Kerkingen mit Aufholjagd, Gerstetten glänzt

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Ostwürttemberg los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.


Kreisliga A1:

TV Heuchlingen – TSV Heubach 5:1
Vor 50 Zuschauern zeigte Heuchlingen eine beeindruckend reife Vorstellung. Nach einer druckvollen Anfangsphase belohnte sich das Heimteam in der 18. Minute, als Nico Waidmann entschlossen zum 1:0 vollendete. Doch Heubach ließ sich nicht abschütteln – Toni Riggio glich nur fünf Minuten später aus und brachte kurzzeitig etwas Unruhe in die Heuchlinger Ordnung. Nach der Pause jedoch dominierte der TV die Partie klar. Michael Österle avancierte mit einem Doppelpack (48., 59.) zum zentralen Faktor und drehte das Spiel endgültig zugunsten der Hausherren. Lukas Dollinger erhöhte in der 76. Minute auf 4:1, bevor Nico Waidmann spät in der Nachspielzeit (90.+4) seinen zweiten Treffer des Tages nachlegte. Ein deutlicher Sieg, der die starke Teamleistung des TV Heuchlingen unterstreicht.

SGM Lautern-Essingen – FC Spraitbach 5:0
175 Zuschauer wurden Zeugen einer eindrucksvollen Demonstration der Stärke der SGM Lautern-Essingen. Schon in der 18. Minute eröffnete Patrick Weber den Torreigen, nachdem die Gastgeber früh entscheidende Präsenz zeigten. Kurz vor der Halbzeit baute Dominik Gebel mit dem 2:0 (44.) die Führung aus und setzte damit den Ton für eine dominierende zweite Hälfte. Direkt nach Wiederanpfiff sorgte Julian Kern (50.) für die Vorentscheidung. Spraitbach fand kaum Zugriff, während die SGM in nahezu jedem Angriff Gefahr ausstrahlte. Uwe Sonnleitner (72.) und Luca Leinfelder (76.) stellten schließlich den klaren 5:0-Endstand her. Ein souveräner Auftritt der Gastgeber, die in allen Mannschaftsteilen überzeugten und nie Zweifel am späteren Ausgang aufkommen ließen.

Kreisliga A2:

Sportfreunde Rosenberg – SV Kerkingen 2:2
Vor 60 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Rosenberg erwischte einen Traumstart: Dominik De Gruyter traf erst in der 24. Minute und legte nur vier Minuten später zum 2:0 nach – ein Doppelpack, der die Sportfreunde früh auf die Siegerstraße zu bringen schien. Doch Kerkingen blieb stabil und nutzte kurz vor der Pause eine Unsicherheit in der Rosenberger Defensive, als Pius Herdeg in der 36. Minute zum 2:1 verkürzte. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste mehr und mehr die Kontrolle, und Jonas Illenberger belohnte den zunehmenden Druck mit dem 2:2-Ausgleich in der 50. Minute. Rosenberg fand offensiv nicht mehr zurück in die Partie, während Kerkingen dem Sieg sogar etwas näher war. Am Ende steht ein Remis, das beide Teams aufgrund des Spielverlaufs akzeptieren mussten.

SGM Fachsenfeld/Dewangen – FC Röhlingen 0:2
80 Zuschauer sahen eine Partie, die vor allem durch Effizienz und starke Torhüterleistungen geprägt war – und Röhlingen hatte an diesem Nachmittag beides auf seiner Seite. Daniel Junker brachte den FCR bereits in der 17. Minute in Führung und blieb auch später der entscheidende Mann. Die SGM kämpfte leidenschaftlich, vergab jedoch zwei riesige Chancen vom Punkt: Erst scheiterte Fabian Weiß in der 50. Minute per Foulelfmeter an Torhüter Jonas Seibald, später parierte derselbe Keeper auch noch einen Handelfmeter von Lukas Frank (81.). Zwischen diesen beiden Momenten machte Junker mit seinem zweiten Treffer des Tages (75.) den Auswärtssieg perfekt. Ein Spiel, das zeigt, wie entscheidend Kaltschnäuzigkeit und ein starker Rückhalt im Tor sein können.

Kreisliga A3:

TKSV Giengen – TSV Gussenstadt 1:3
Vor 40 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel, in dem gleich drei Strafstöße eine wichtige Rolle spielten. Den Anfang machte Maswud Abubakar, der in der 23. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte und Giengen mit 1:0 in Führung brachte. Doch der TSV Gussenstadt antwortete nur elf Minuten später ebenfalls vom Punkt: Pascal Tillwokat glich per Foulelfmeter zum 1:1 aus (34.). Nach der Pause wirkten die Gäste frischer und zielstrebiger. Patrick Schwarz drehte die Partie in der 49. Minute, ehe Giengen eine große Chance zum Ausgleich vergab – Eray Yildiz scheiterte in der 70. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Marcel Dietz. Diese Szene sollte sich rächen, denn Lucas Danziger setzte kurz vor Schluss in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 1:3. Ein Auswärtssieg, der durch Effizienz und starke Nerven der Gäste geprägt war.

SC Hermaringen – VfL Gerstetten 0:4
Beim Duell vor 50 Zuschauern zeigte der VfL Gerstetten eine beeindruckende Dominanz, die schon früh sichtbar wurde. Timo Freihart eröffnete den Torreigen in der 15. Minute, gefolgt von einem schnellen Doppelschlag: Luis Lammel erhöhte in der 20. Minute auf 0:2, und Johannes Walter legte nur neun Minuten später das 0:3 nach. Hermaringen fand kaum ins Spiel und wurde zusätzlich durch die Gelb-Rote Karte für Eugen Eckhardt in der 38. Minute geschwächt. Auch im zweiten Durchgang blieb Gerstetten klar überlegen, und Steffen Wegmann setzte in der 60. Minute mit dem 0:4 den Schlusspunkt. Ein klarer Sieg für den VfL, der spielerisch wie kämpferisch überzeugte.

Sportfreunde Fleinheim – Albsport Heidenheim 1:0
40 Zuschauer sahen eine hart umkämpfte Partie, die lange Zeit auf der Kippe stand. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, doch klare Torchancen blieben zunächst Mangelware. Erst in der zweiten Halbzeit gelang den Sportfreunden Fleinheim der entscheidende Durchbruch: Simon Illenberger traf in der 67. Minute zum umjubelten 1:0. Dieser Treffer sollte die Partie entscheiden, denn Albsport Heidenheim fand keine Antwort mehr. Fleinheim verteidigte leidenschaftlich und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Ein Arbeitssieg, der vor allem auf einer starken Defensivleistung beruhte.

Aufrufe: 08.12.2025, 18:30 Uhr
