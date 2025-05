SGM Laupertshausen/Maselheim präsentiert neuen Cheftrainer

Die SGM Laupertshausen/Maselheim hat eine zentrale Personalentscheidung für die neue Saison getroffen: Simon Boscher wird ab Sommer neuer Cheftrainer der Spielgemeinschaft. Der 39-Jährige, zuletzt als Spieler für die SG Ringschnait/Mittelbuch aktiv, kehrt damit auf die Trainerbank zurück. In welcher Liga steht derzeit noch nicht fest, da sich die Mannschaft mit einem 4:1-Sieg gegen den SV Mietingen II am Sonntag schon mal den Relegationsplatz sichern konnte.

Boscher bringt eine vielseitige Laufbahn als Spieler und Trainer mit. Stationen als Coach in Ochsenhausen (Landesliga), Ringschnait (Bezirksliga) und Ummendorf (Kreisliga A) kennzeichnen seinen Weg ebenso wie seine aktive Zeit als Spieler auf hohem Niveau unter anderem in der Verbandsliga. Ergänzt wird diese sportliche Praxis durch ein Studium der Sportwissenschaften – eine Verbindung, die ihn für moderne Trainingsmethoden und taktische Weiterentwicklung besonders qualifiziert.

Die SGM setzt zudem auf personelle Kontinuität: Martin Kuhl, der bereits in der Vergangenheit mit Boscher erfolgreich zusammenarbeitete, bleibt dem Trainerteam als Co-Trainer erhalten. Auch Matthias Demuth wird seine Arbeit als Torwarttrainer fortsetzen. Der Verein beschreibt die Vorfreude auf die gemeinsame Arbeit als groß und blickt optimistisch in die kommende Spielzeit. „Zuvor hoffen wir jedoch, dass wir uns in dieser Saison noch über die Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga sichern können.“

Chance auf Bezirksliga besteht weiterhin



Aktuell liegt die SGM (27 Spiele) bei noch einem verbleibenden Spiel gegen die SG Warthausen/Birkenhard II mit 60 Punkten auf Rang zwei der Kreisliga A2 Oberschwaben. Spitzenreiter FV Rot (26 Spiele, 63 Punkte) könnte bei einem Sieg der SGM nächste Woche aufgrund dem besseren Torverhältnis theoretisch noch überholt werden, jedoch müsste Rot gleichzeitig auch die letzten beiden Spiele verlieren. Am letzten Spieltag hat die SGM Laupertshausen/Maselheim spielfrei, doch über die schon sichere Relegation besteht weiterhin die Möglichkeit den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen.

Simon Boscher selbst hat sich bereits intensiv mit seiner neuen Aufgabe befasst. „Ich habe schon mehrere Spiele gesehen. Die SGM hat eine sehr gute und interessante Mannschaft mit einer guten Perspektive“, erklärte der neue Trainer. Er wolle seinen Teil dazu beitragen, die Mannschaft weiterzuentwickeln und voranzubringen. "Das Potenzial für mehr ist auf jeden Fall da.“ Sollte der Aufstieg nicht in dieser Saison gelingen, sieht Boscher dennoch klare Perspektiven: „Dann werden wir nächste Saison einen neuen Anlauf nehmen.“