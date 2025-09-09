SGM Langenbrettach - VfB Neuhütten 1:2 (0:1)

In einem umkämpften, aber jederzeit fairem Spiel war der VfB im Vergleich zur Vorwoche direkt im Spiel und

hellwach. Nach einem Freistoß von Luca Hammel konnte Marvin Lang bereits nach zwei Minuten das Leder zum

0:1 über die Linie drücken. Der VfB war weiterhin gut im Spiel, musste aber frühzeitig zweimal personell

wechseln. Langenbrettach kam nun besser ins Spiel, bis zur Pause blieb es aber beim 0:1.

Den besseren Start in den zweiten Durchgang hatten die Hausherren und sie belohnten sich schließlich mit dem

verdienten Ausgleichstreffer (50.). Nach 68 Minuten war es wieder ein Standard, der dem VfB die erneute

Führung brachte. Torschütze zum 1:2 war erneut Marvin Lang. Langenbrettach stemmte sich gegen die

drohende Niederlage, doch der VfB verteidigte den knappen Vorsprung leidenschaftlich. Zwar bestritt man die

letzten Minuten nach Gelb-Rot gegen Johannes Haderecker in Unterzahl, brachte das Ergebnis aber über die

Zeit und holte sich die ersten Punkte.



Die Reserve traf in Langenbrettach auf einen starken Gegner und war beim 0:5 letztendlich chancenlos. Auch

hier hatte man während der Partie mit Ausfällen zu kämpfen und konnte dies am Ende nicht kompensieren.