SGM Laichingen-Feldstetten: "Neuzugänge haben sich sofort integriert"

Ein Schlüsselfaktor für die erfolgreiche Hinrunde war die schnelle Eingliederung der Neuzugänge. "Die Neuzugänge haben sich sofort integriert und super eingefügt", lobt Frank. Die Trainingsbeteiligung und Disziplin im Team haben sich gesteigert, was sich in den positiven Ergebnissen widerspiegelt. "Dies hat uns ein gutes Gefühl gegeben und entsprechend beflügelt."

Der bisherige Saisonverlauf der SGM Laichingen-Feldstetten kann sich sehen lassen. "Wir sind sehr gut in die Saison gestartet und haben uns verdient oben in der Tabelle festgesetzt", betont Frank. Besonders erfreulich ist die weiterhin bestehende Chance im Pokal: "Wir stehen im Achtelfinale mit dem Derbykracher gegen den Nachbarn vom SV Westerheim. Wir sind sehr stolz und mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gegangen."

Trotz der positiven Bilanz hatte die SGM mit Herausforderungen zu kämpfen. "Durch drei bis vier schwerere Verletzungen in der Vorbereitung waren gleich von Anfang an Positionen offen, die erst einmal neu besetzt werden mussten", erklärt Frank. Während der Urlaubszeit wurde der Kader dadurch dünner, und gegen Ende der Hinrunde führten Erkrankungen sowie eine sinkende Trainingsbeteiligung zu leichten Schwächen.

Während der Winterpause gab es einige personelle Veränderungen. "Mit Noah Wehling (früher Jugendspieler beim TSV), Patrick Kubica und Karel Lomoznik (beide von internationalen Vereinen) haben wir im Winter drei Neuzugänge, die sich schon gut eingefügt haben", berichtet Frank. "Wir freuen uns immer, wenn neue Spieler zu unserem Team dazustoßen."

Die Mannschaft nutzte die Winterpause intensiv, um sich bestmöglich auf die Rückrunde vorzubereiten. "Wir hatten über die Winterpause hinweg immer wieder Einheiten, die besucht werden konnten", erklärt Frank. Diese fanden in verschiedenen Hallen sowie der Soccerarena Merklingen statt, mit einem Mix aus Hallenkick und Krafttraining.

Zusätzlich wurde an der Teamchemie gearbeitet. "Die Mannschaft hat einen Mannschaftsabend im Poolice in Dornstadt genossen und einen Besuch in der Therme Beuren zur Regeneration eingelegt." Der offizielle Trainingsstart zur Rückrunde fand am 4. Februar statt, ergänzt durch gemeinsame Restaurantbesuche und ein Trainingslager, um die Gemeinschaft weiter zu stärken.

Der Kampf um die Aufstiegsplätze bleibt spannend. "Der klare Favorit für die Meisterschaft ist der TSV Berghülen", analysiert Frank. Die SGM Laichingen-Feldstetten will ihren zweiten Platz verteidigen und sich für die Relegation qualifizieren.