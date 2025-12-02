SGM Krumme Ebene: "Und das ohne einen einzigen bezahlten Spieler"

Ein Dorfverein am Limit

Für Marcel Gerstle und die SGM Krumme Ebene am Neckar ist die zweite Landesliga-Saison ein erneuter Kraftakt. „Für uns als kleiner Dorfverein hat man viele Herausforderungen zu bewältigen“, erklärt der Trainer. Bereits in der vergangenen Spielzeit musste das Team bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen. „Das war sowohl physisch als auch psychisch ein enormer Kraftakt. Am Ende stand sensationell der Klassenerhalt.“

Die kurze Sommerpause ließ kaum Zeit zur Regeneration. „Die Akkus waren nicht vollständig aufgeladen“, sagt Gerstle. Hinzu kam der Abgang des langjährigen Kapitäns Nils Rein: „Er hat über Jahre eine tragende Rolle eingenommen. Diese Lücke konnten wir ohne finanzielle Mittel nicht adäquat schließen.“ Das Team musste die Verantwortung im Kollektiv auffangen – eine Aufgabe, die Anpassungen in der taktischen Ausrichtung erforderte.

Eingespieltheit braucht Zeit

In der laufenden Saison trafen gleich sechs Neuzugänge ein, die entweder aus unteren Ligen oder der eigenen Jugend kamen. „Das Integrieren der neuen Spieler ins Spielsystem und die Anpassung an das Niveau der Landesliga benötigt Zeit“, betont Gerstle. Zur Winterpause steht sein Team mit zehn Punkten aus 16 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz.

„Schlussendlich verläuft diese Saison identisch zur Vorsaison“, sagt der Trainer. Auch damals habe es eine lange Anpassungsphase gegeben. „In dieser Zeit verloren wir viele Spiele aufgrund individueller Fehler. In der Rückrunde waren wir dann deutlich konkurrenzfähiger.“

Vermeidbare Fehler kosten wertvolle Punkte

Vor allem die vielen Gegentore wurmen Gerstle. „Wir haben sicherlich über zehn Tore kassiert, die absolut vermeidbar waren“, bilanziert er. „Diese krassen individuellen Fehler haben uns sicherlich sechs bis sieben Punkte gekostet. Mit dann 16 oder 17 Punkten wären wir auf einem Nichtabstiegsplatz.“

Trotz des Tabellenendes zieht der Coach ein differenziertes Fazit: „Punktemäßig können wir nicht zufrieden sein, aber die Art und Weise, wie wir auftreten, ist überragend.“ Die Trainingsbeteiligung und der Teamgeist seien außergewöhnlich. „Nach der sechsten Niederlage hatten wir in der folgenden Trainingswoche 23 von 26 Spielern auf dem Platz – und das ohne einen einzigen bezahlten Spieler. Wo findet man so eine Mannschaft noch?“

Charakterlich stark und voller Leidenschaft

Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist für Gerstle der größte Erfolg. „Kein einziger Spieler bekommt Geld. Alle kommen aus eigenem Antrieb, weil sie Lust auf das Abenteuer Landesliga haben“, sagt er. „Das zeigt, dass diese Mannschaft lebt.“ Gerade in einer Liga mit finanzstärkeren Konkurrenten sei das keine Selbstverständlichkeit.

Klare Vorstellungen für die Rückrunde

Sportlich sieht der Trainer mehrere Ansatzpunkte. „Wir können uns in einigen Bereichen verbessern – sonst wären wir sicherlich nicht am Tabellenende“, gibt er zu. „Wichtige Punkte sind das konsequentere Verteidigen, mehr Mut im Ballbesitz auch gegen starke Gegner und eine höhere Effektivität im letzten Drittel.“

Für die Rückrunde formuliert Gerstle eine klare Strategie: „Wenn wir es schaffen, die Fehlerquote in der Defensive zu reduzieren und in der Offensive die richtigen Entscheidungen zu treffen, dann werden wir erfolgreich sein. Läuferisch und taktisch sind wir absolut auf Augenhöhe.“

Vorbereitung startet Ende Januar

Der Startschuss für die Rückrundenvorbereitung fällt am 27. Januar. „Hier werden wir die Grundlagen für eine gute Rückrunde legen“, erklärt Gerstle. Bereits am 30. Januar steht das erste Testspiel bei der TG Böckingen auf dem Programm.

Keine Transfers – aber offene Türen

Auf größere personelle Veränderungen wird verzichtet. „Ohne Spielern Geld bieten zu können, kann man grundsätzlich keine Veränderungen planen“, sagt Gerstle. Interessierte Akteure seien dennoch willkommen: „Wenn Spieler Lust auf Landesliga bei der Krummen Ebene am Neckar haben, dürfen sie sich gerne melden. Wer hierherkommt, bereut es nicht – er lernt die Vorzüge eines homogenen Umfelds kennen, in dem man sich ohne Druck entwickeln kann.“