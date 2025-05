SGM Kreßberg - SSV Stimpfach 4-0 (2‐0)

Kreßberg begann Druckvoll und übernahm vom Anpfiff weg die Kontrolle über das Spiel. Stimpfach agierte aus einer geschlossenen Verteidigung heraus doch nach vorne ging so gut wie garnichts.

Nach einer Viertelstunde war es Sven Herderich der die Hausherren nach Vorarbeit von Elia Krieger in Führung bringen konnte. Keine drei Minuten später war es Krieger der sich nun selbst in die Torschützenliste eintrug, nachdem er den Torhüter überlaufen hatte.



Im weiteren Verlauf flachte die Partie zusehends ab. Kreßberg schaltete zwei Gänge zurück und die Gäste wurden nur sehr selten bei Offensivaktionen gesichtet. Es dauerte bis zwanzig Spielminuten vor Schluss, ehe wieder Krieger den Ball in den Maschen zappeln ließ. In den letzten Minuten des Spiels kamen die Stimpfacher nun öfter in Richtung Tor, doch zwingend gefährlich wurde es nie. So blieb es dem eingewechselten Alexander Schmieg überlassen mit seinem Treffer den 4-0 Endstand zu markieren.







Torfolge: 1-0 Sven Herderich (15.), 2-0, 3-0 Elia Krieger (18., 71.) 4-0 Alexander Schmieg (88.)