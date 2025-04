SGM Kreßberg - SpVgg Gröningen-Satteldorf II 4-2 (2‐2)

In den ersten zehn Minuten trauten die Zuschauer ihren Augen nicht. Die Gäste konnten bereits nach fünf Minuten durch Michael Beyer in Führung gehen. Für die SGM war dies eine Art "Hallo wach" und so konnte der Spielstand in den nächsten Minuten gedreht werden.

Beyer war es nach einer guten halben Stunde überlassen wieder auf Unentschieden zu stellen. Dies wirkte im Spiel der Hausherren wie ein Knickpunkt und so konnten die Gäste mehr Spielanteile für sich verbuchen.