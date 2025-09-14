SGM Kreßberg jubelt spät, SV Allmersbach bleibt ohne Gegentor

Der vierte Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall bot Spannung von der ersten bis zur letzten Minute. Gleich mehrere Partien entschieden sich erst in den Schlussminuten, während einige Favoriten ihre makellose Serie fortsetzen konnten. Vor allem die Offensivreihen präsentierten sich treffsicher, und die Tabelle rückt damit weiter in Bewegung – Spitzenreiter SV Allmersbach bleibt ungeschlagen, während andere Teams erste Rückschläge hinnehmen mussten.
---
Die Hausherren legten früh vor: Elia Krieger traf bereits in der 8. und 10. Minute zum 2:0, bevor Yannic Müller in der 34. Minute per Foulelfmeter auf 3:0 erhöhte. TSV Schornbach meldete sich zurück: Jermaine Anderson (48.), Zaharia Erriah (77.) und Nico Klasik (88.) stellten zwischenzeitlich auf 3:3. Den Siegtreffer erzielte Thomas Kreidl in der 90. Minute, womit SGM Kreßberg einen dramatischen Heimsieg sicherte.
---
Früh erwischte Hendrik Franken die Hausherren kalt (3.). Marco Egger erhöhte in der 64. Minute auf 0:2, ehe Philipp Kees in der 76. Minute den Endstand herstellte. TSV Gaildorf bleibt damit weiter oben in der Tabelle.
---
Ein wahres Torfestival in Rudersberg: Benjamin Müller (12.), Alexander Simmel (15.) und Daniel Klemm (45.) brachten TSV Schwaikheim komfortabel in Führung. Paul Conradi verkürzte für Rudersberg in der 45.+2 Minute, Steffen Griese (52.) stellte erneut auf 1:4. Conradi (58.) und Fabian Keinath per Foulelfmeter (62.) brachten Rudersberg zurück ins Spiel, doch Schwaikheim hielt knapp die Führung.
---
Tommaso Siena brachte Schmiden in der 22. Minute in Führung, Luca Krämer glich für Oppenweiler-Strümpfelbach in der 40. Minute aus. Die Hausherren zogen durch Pasquale Siena (47.) und Eduardo Chacon Pineda (51.) wieder davon und sicherten sich drei Punkte.
---
Urbach startete stark: Tobia Portolano traf in der 5. Minute, Elias Silcher erhöhte in der 48. Minute per Eigentor. Daniel Fetzer verkürzte für Breuningsweiler in der 54. Minute, Davide Pumilia (83.) und Fetzer erneut in der 90.+1 Minute drehten das Spiel. Alexander König rettete Urbach in der 90.+6 Minute ein Unentschieden. Gelb-Rot für Mario Mutic (90.) prägte die Schlussphase.
---
Marius Weller brachte Allmersbach in der 61. Minute in Führung, Mario Greiner erhöhte in der 71. Minute. Boris Lazic sah in der 90. Minute nach überhartem Einsteigen Rot. SV Allmersbach bleibt ungeschlagen und ohne Gegentor an der Tabellenspitze.
---
Kai Graf erzielte die Führung für Untermünkheim in der 72. Minute. Janik Pfeiffer glich per Handelfmeter in der 76. Minute aus, Tim Otterbach traf in der 90. Minute zum Sieg für Obersontheim. Ein zuvor verschossener Foulelfmeter von Otterbach (45.) verhinderte früh eine andere Spielentscheidung.
---
Lionello Zaino erzielte in der 21. Minute das einzige Tor der Partie und bescherte TSV Nellmersbach einen knappen Auswärtssieg.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________