SGM Kreßberg gewinnt Spitzenspiel gegen Honhardt (4:3)

Torfolge: 1-0, 2-0 Elia Krieger (16., 56.), 2-1 Fabian Rau (67.), 3-1 Jonathan Röck (68.), 3-2 Thomas Wenzel (76.), 4‐2 Alexander Schmieg (76.), 4-3 Fabian Rau (81., HE)

Den ersten Torabschluss verbuchten die Hausherren, doch der Abschluss von Nico Bäuerle ging nach vier über die Querlatte. Kurz darauf hatte der FCH seine erste Möglichkeit jedoch wurde der Schuss von Thomas Wenzel im Strafraum geblockt. In den nächsten Minuten spielten beide Teams fair aber kampfbetont ohne jedoch zwingend gefährlich Richtung Tor zu kommen. Es musste eine Standardsituation her um etwas am Spielstand zu ändern. Bäuerle legte sich den Ball in halblinker Position zurecht und flankte vor das Tor, dort nutzte Elia Krieger ein Abstimmungsproblem der Hintermannschaft zum Führungstreffer.

Honhardt zeigte sich keineswegs geschockt und konnte durch clevere Pässe mehr Spielanteile verbuchen. Kreßberg konzentrierte sich bis zum Halbzeitpfiff eher auf Konter die jedoch stehts gefährlich wurden. Mitte des ersten Durchgangs zeigte Wenzel sein Können, als er drei Kreßberger im Mittelkreis austanzte und einen Steckball in die Spitze spielet. Dieser wurde jedoch gekonnt entschärft.

Vor dem Pausenpfiff hatten die Gäste noch zweimal die Möglichkeit zum Ausgleich, doch durch mangelnde Präzision wurden diese nicht gefährlich.

Nach Wiederanpfiff konnten die Honhardter durch Fabian Rau den ersten Abschluss verbuchen, doch Jonas Schmidt im Heim-Gehäuse wusste einen Torerfolg zu verhindern.

Eine Minute später zappelte der Ball dann im Netz. Ein Befreiungsschlag von Patrick Kujat schickte Krieger auf die Reise der kaltschnäuzig vor Finn Stegmeier auftauchte und die Führung ausbaute.

Mario Fetsch hatte kurz darauf den Anschluss auf dem Kopf, doch Andreas Fohrer kratzte diesen Kopfball von der Linie.

Auf der Gegenseite wäre der eingewechselte Jonathan Röck beinahe erfolgreich gewesen, doch nach seiner artistischen annahme landete der Ball über dem Querbalken.

Besser machten es Rau auf der Gegenseite, ein Eckball der schon geklärt schien landete bei ihm an der Strafraumgrenze. Dort zog er ab und netzte zum Anschluss ein.

Kreßberg fand die passende Antwort, denn im direkten Gegenzug stellte Röck den alten Abstand wieder her. In den folgenden Minuten gab es eher weniger Torannäherungen bevor Rau aus kurzer Distanz an Schmidt scheiterte.

Die Schlussviertelstunde wurde direkt durch zwei Tore eingeleitet. Zunächst bekam die SGM einen Ball nicht geklärt, was Wenzel aus 8 Metern Entfernung eiskalt nutzte. Doch die Kreßberger Joker stachen an diesem Tag und so war es Alexander Schmieg der direkt nach Wiederanpfiff die Führung wieder ausbauen konnte.

Keine fünf Minuten später wurde den Gästen ein berechtigter Handelfmeter zugesprochen den Rau kompromisslos in die Maschen hämmerte.

Bis zum Schlusspfiff setzte Honhardt auf Powerplay doch die Hintermannschaft der Hausherren wusste es die Angriffsbemühungen zunichte und schickte im Gegenzug die Stürmer auf Konterreise.

Bericht:Christian Reuter