SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz holt sich Hallenkrone Oberschwaben

Die Hallenbezirksmeisterschaft Oberschwaben der Frauen am heutigen Sonntag bot in der Biberacher Malihalle einen kompakten, hochintensiven Überblick über den regionalen Frauenfußball. Zehn Mannschaften traten in zwei Gruppen an, spielten jeweils zehn Minuten und lieferten sich über mehr als fünf Stunden hinweg enge Duelle, taktische Geduldsspiele und klare Entscheidungen. Am Ende setzte sich die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz im Finale gegen die SG Uttenweiler/Unlingen durch und sicherte sich den Titel.

Die Bezirksmeisterschaft war nicht nur ein Hallenturnier, sondern zugleich die Qualifikationsplattform für die nächste Verbandsebene. Entsprechend hoch war die Konzentration von Beginn an. Acht Teams aus Oberschwaben sowie zwei Gastmannschaften aus benachbarten Bezirken sorgten für ein ausgewogenes Teilnehmerfeld. Gespielt wurde nach WFV-Regeln mit Seitenaus, kleinen Toren und Futsalball – Bedingungen, die Technik, Übersicht und Disziplin besonders forderten.

Gruppe A: Kirchberg/Dettingen setzt früh Akzente

In der Gruppe A entwickelte sich die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz zum bestimmenden Team. Bereits im Auftaktspiel gelang ein 2:0 gegen Blau-Weiß Bellamont II. Es folgten weitere knappe, aber konsequente Erfolge gegen den FC Wacker Biberach und die SG Warthausen/Alberweiler II. Ein torloses Unentschieden gegen die SGM Berg/Ravensburg rundete eine stabile Gruppenphase ab. Mit zehn Punkten und ohne Gegentor zog Kirchberg/Dettingen souverän ins Finale ein.

Hinter dem Gruppensieger behauptete sich die SG Warthausen/Alberweiler II mit sieben Punkten. Bellamont II, der FC Wacker Biberach und die SGM Berg/Ravensburg lieferten sich enge Spiele, konnten jedoch nicht in den Titelkampf eingreifen.

Gruppe B: Enger Kampf an der Spitze

Die Gruppe B zeigte sich ausgeglichener. Die SG Uttenweiler/Unlingen setzte sich mit sieben Punkten an die Spitze, obwohl der Weg dorthin alles andere als leicht war. Siege gegen FC Wacker Biberach II und FV Rot-Weiß Ebingen sowie ein Unentschieden gegen Alberweiler/Warthausen III bildeten die Basis.

Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 folgte mit sechs Punkten, ebenso der SV Laupertshausen, der punktgleich blieb. Die Entscheidung über die Platzierungen fiel erst in den direkten Duellen. FC Wacker Biberach II und die SG Alberweiler/Warthausen III komplettierten das Feld.

Platzierungsspiele ordnen das Feld

Nach der Vorrunde folgten die Platzierungsspiele, die nochmals Spannung brachten. Im Spiel um Platz neun setzte sich der FC Wacker Biberach II im Neunmeterschießen gegen die SGM Berg/Ravensburg durch. Platz sieben ging an den FC Wacker Biberach nach einem 1:0 gegen Alberweiler/Warthausen III. Das Spiel um Platz fünf entschied Blau-Weiß Bellamont II mit 2:0 gegen den SV Laupertshausen für sich.

Das kleine Finale mit klarer Entscheidung

Im Spiel um Platz drei trafen die SG Warthausen/Alberweiler II und der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 aufeinander. Warthausen/Alberweiler setzte sich mit 4:2 durch und sicherte sich den Podestplatz.

Ein Finale mit hohem Anspruch

Das Endspiel brachte die beiden Gruppensieger zusammen. Die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz traf auf die SG Uttenweiler/Unlingen. Beide Teams hatten ihre Vorrunden mit Übersicht und Disziplin gestaltet, doch im Finale setzte sich Kirchberg/Dettingen mit 4:2 durch. Der Sieg war das Resultat einer konsequenten Turnierleistung, die Defensive blieb auch im Endspiel stabil, während die Offensive die entscheidenden Akzente setzte.

Ein Turnier mit klarer sportlicher Handschrift

Die Hallenbezirksmeisterschaft Oberschwaben 2025 bestätigte die Stärke und Breite des Frauenfußballs in der Region. Der Ausrichter FC Wacker Biberach sorgte für einen reibungslosen Ablauf, die Malihalle bot einen passenden Rahmen für ein Turnier.