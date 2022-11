SGM kann Negativserie nicht beenden

Die Partie begann tempogeladen von beiden Mannschaften. Der erste Torschuss resultierte aus der 20. Spielminute. Cedric Preyer kam halbrechts in Schussposition, doch Torhüter Senel konnte sicher entschärfen. Im weiteren Spielverlauf beruhigte sich die Partie etwas. In der 40. Minute gingen die Gäste in Führung. Yasin Islertas versenkte einen Freistoß vom Strafraumeck direkt und unhaltbar in den Winkel zum 1:0. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte die SGM noch mal die Möglichkeit zum Ausgleich nach Hereingabe von Cedric Preyer, doch in der Mitte scheiterten Niklas Renner und Max Kerl. So blieb es zur Pause bei dem knappen Rückstand. Nach dem Pausentee waren die Platzherren stärker und machten Druck auf den Ausgleich. Zwei gute Möglichkeiten durch einen Kopfball von Cedric Preyer und einen Schuss von Niklas Renner fanden jedoch nicht den Weg ins Gästetor. In die starke Phase der Platzherren platzte etwas überraschend der Treffer von Altenmünster zum 2:0 in der 66. Spielminute. Cengiz Korkmaz war mit einem fulminanten Flachschuss ins kurze Eck erfolgreich. In der 89. Spielminute gelang der SGM der Anschlusstreffer zum 2:1. Nach einem herrlichen Freistoß von Andre Ostermaier war Marius Keiner per Kopf erfolgreich. Dieses Tor kam leider etwas zu spät, so dass es zum durchaus verdienten Ausgleich nicht mehr reichte.