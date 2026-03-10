SGM Höchstberg/Tiefenbach - VfB Neuhütten 2:4 (0:1)

In einer kampfbetonten Partie war in der ersten halben Stunde spielerisch nur wenig geboten. Beide Teams

agierten sehr fehlerbehaftet. Die Hausherren hatten dabei zumeist aus der Distanz die gefährlicheren

Abschlüsse. So rettete für den VfB einmal die Latte. Erst in den letzten Minuten vor der Pause fand der VfB

allmählich ins Spiel, die Aktionen wurden durchdachter. Patrick Köhler war es dann, der mit einem überlegten

Schuss aus 14 Metern den VfB in Führung brachte (41.).

Mit Beginn des zweiten Durchgangs zeigte der VfB eine deutliche Leistungssteigerung. Nun war man die klar

tonangebende Mannschaft und erzielte durch Luca Hammel (54.), Patrick Köhler (58.) und Jean-Pierre Löffler

(66.) die Tore zum vorentscheidenden 0:4. Es wäre aufgrund der Chancen durchaus noch das eine oder andere

weitere Tor möglich gewesen. Mit der klaren Führung im Rücken schaltete der VfB in den letzten zwanzig

Minuten zwei Gänge zurück. Die Gastgeber kamen prompt zum 1:4 (71.). Höchstberg/Tiefenbach gab sich noch

nicht geschlagen, war aber gegen einen nun etwas nachlässigen VfB nicht in der Lage, entscheidendes Kapital

zu schlagen. Erst in der Nachspielzeit gelang das Tor zum Endstand von 2:4. Am Ende ein weiterer Sieg für den

VfB, durch den man weiterhin in der oberen Tabellenhälfte mitmischt.