SGM Höchstberg/Tiefenbach - VfB Neuhütten 2:4 (0:1)

In einer kampfbetonten Partie war in der ersten halben Stunde spielerisch nur wenig geboten. Beide Teams
agierten sehr fehlerbehaftet. Die Hausherren hatten dabei zumeist aus der Distanz die gefährlicheren
Abschlüsse. So rettete für den VfB einmal die Latte. Erst in den letzten Minuten vor der Pause fand der VfB
allmählich ins Spiel, die Aktionen wurden durchdachter. Patrick Köhler war es dann, der mit einem überlegten
Schuss aus 14 Metern den VfB in Führung brachte (41.).
Mit Beginn des zweiten Durchgangs zeigte der VfB eine deutliche Leistungssteigerung. Nun war man die klar
tonangebende Mannschaft und erzielte durch Luca Hammel (54.), Patrick Köhler (58.) und Jean-Pierre Löffler
(66.) die Tore zum vorentscheidenden 0:4. Es wäre aufgrund der Chancen durchaus noch das eine oder andere
weitere Tor möglich gewesen. Mit der klaren Führung im Rücken schaltete der VfB in den letzten zwanzig
Minuten zwei Gänge zurück. Die Gastgeber kamen prompt zum 1:4 (71.). Höchstberg/Tiefenbach gab sich noch
nicht geschlagen, war aber gegen einen nun etwas nachlässigen VfB nicht in der Lage, entscheidendes Kapital
zu schlagen. Erst in der Nachspielzeit gelang das Tor zum Endstand von 2:4. Am Ende ein weiterer Sieg für den
VfB, durch den man weiterhin in der oberen Tabellenhälfte mitmischt.