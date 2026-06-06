SGM HENOBO rettet sich in die Relegation!

Was für ein dramatisches Finale in der Kreisliga A2 Bodensee! Am 30. und letzten Spieltag stand für die SGM HENOBO alles auf dem Spiel. Während die Gastgeber der SG HAN befreit aufspielen konnten, ging es für HENOBO um das nackte Überleben im Abstiegskampf – ein echtes Endspiel. Am Ende belohnten sich die Gäste für einen heroischen Kampf und sicherten sich mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg den ersehnten Platz in der Relegation!
Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore
Von Beginn an war ordentlich Feuer in der Partie. Bereits in der 7. Minute verbuchte die SG HAN die erste Großchance durch Marvin Schupp. Nur eine Minute später setzte Christoph Vogler mit einem taktischen Foul ein Zeichen und sah dafür die Gelbe Karte. HENOBO versteckte sich jedoch keineswegs und kam in der 14. Minute durch einen Kopfball von Yanick Minge ans Außennetz ebenfalls gefährlich vor das gegnerische Gehäuse.
Nach etwas mehr als einer halben Stunde stockte den mitgereisten HENOBO-Fans der Atem: Nach einem Abpraller von Torhüter Thommes stand Simon Goldbrunner in der 32. Minute komplett frei vor dem Tor. Doch Thommes machte sich sprichwörtlich unsterblich, reagierte glänzend und bekam irgendwie noch die Hand an den Ball. Kurz vor dem Pausenpfiff (45'+1) hatte erneut Yanick Minge die Führung für HENOBO auf dem Fuß, als er komplett frei zum Abschluss kam, den Ball jedoch links am Pfosten vorbeisetzte. So ging es torlos in die Kabinen.
Der goldene Elfmeter bringt die Entscheidung
Nach dem Seitenwechsel versuchten beide Trainer, mit frischen Kräften neue Impulse zu setzen. In der 59. Minute brachte HENOBO Linus Grupp und David Kipping ins Spiel, während HAN mit Laurin Dunst wechselte. Direkt nach einer weiteren vergebenen Großchance für HAN durch Marvin Schupp (60.) folgte die spielentscheidende Szene:
In der 63. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt – Elfmeter für HENOBO! Luca Schmitt übernahm die Verantwortung. HAN-Keeper Engelsperger ahnte zwar die Ecke und täuschte clever an, doch Schmitt verwandelte den Foulelfmeter nervenstark zu seinem 7. Saisontor – das viel umjubelte 0:1 (64.)!
Herzschlagfinale und Unterzahl in der Nachspielzeit
Nur eine Minute nach der Führung hatte Yanick Minge sogar das 2:0 auf dem Fuß, vergab jedoch die nächste Großchance (65.). In der Folge entwickelte sich eine hitzige Abwehrschlacht. Luca Schmitt holte sich in der 71. Minute Gelb ab, auf der Gegenseite sah Fabian Kobel (73.) ebenfalls den gelben Karton.
In der 77. Minute wechselte HENOBO noch einmal defensiv und brachte Leon Costa für Paul Gierer. Costa stand fortan im Mittelpunkt des Geschehens: Erst sah er kurz nach seiner Einwechslung Gelb, und in der ersten Minute der Nachspielzeit (90'+1) musste er nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz.
Es folgten endlose, nervenaufreibende Minuten. Die SG HAN warf in Überzahl alles nach vorne, doch die Defensive der SGM HENOBO hielt dem Dauerdruck stand. Als der Schiedsrichter nach sage und schreibe zehn Minuten Nachspielzeit (90'+10) endlich abpfiff, brachen bei den Gästen alle Dämme.
Mit diesem hart erkämpften 0:1-Erfolg rettet sich die SGM HENOBO in die Relegation und hält den Traum vom Klassenerhalt am Leben!