SGM HENOBO rettet sich in die Relegation! von Niklas Mennig · Heute, 21:51 Uhr · 0 Leser

​Was für ein dramatisches Finale in der Kreisliga A2 Bodensee! Am 30. und letzten Spieltag stand für die SGM HENOBO alles auf dem Spiel. Während die Gastgeber der SG HAN befreit aufspielen konnten, ging es für HENOBO um das nackte Überleben im Abstiegskampf – ein echtes Endspiel. Am Ende belohnten sich die Gäste für einen heroischen Kampf und sicherten sich mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg den ersehnten Platz in der Relegation! ​Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore

​Von Beginn an war ordentlich Feuer in der Partie. Bereits in der 7. Minute verbuchte die SG HAN die erste Großchance durch Marvin Schupp. Nur eine Minute später setzte Christoph Vogler mit einem taktischen Foul ein Zeichen und sah dafür die Gelbe Karte. HENOBO versteckte sich jedoch keineswegs und kam in der 14. Minute durch einen Kopfball von Yanick Minge ans Außennetz ebenfalls gefährlich vor das gegnerische Gehäuse. ​Nach etwas mehr als einer halben Stunde stockte den mitgereisten HENOBO-Fans der Atem: Nach einem Abpraller von Torhüter Thommes stand Simon Goldbrunner in der 32. Minute komplett frei vor dem Tor. Doch Thommes machte sich sprichwörtlich unsterblich, reagierte glänzend und bekam irgendwie noch die Hand an den Ball. Kurz vor dem Pausenpfiff (45'+1) hatte erneut Yanick Minge die Führung für HENOBO auf dem Fuß, als er komplett frei zum Abschluss kam, den Ball jedoch links am Pfosten vorbeisetzte. So ging es torlos in die Kabinen.