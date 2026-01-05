SGM Henobo: "Da der Kader unseren Wünschen nicht gerecht wurde ..."

Standortbestimmung in der Kreisliga A2 Bodensee

Wenn Yannick Glaser über die SGM Henobo spricht, klingt das nach harter Arbeit statt nach Ausreden. „Wir hatten einen sehr schwierigen Start, wie schon bekannt mit vielen Abgängen und schweren Verletzungen“, sagt der Kapitän. Umso wichtiger sei, dass die Mannschaft nicht zerfiel: „Aber wir haben uns gut gefangen“ – und zugleich gezeigt, „dass wir mit der nötigen Motivation jeden Gegner schlagen können und das mit uns immer zu rechnen ist.“

Vorbereitung: Start im Januar

Wie lange die Pause konkret dauert, lässt Glaser offen. Der Zeitpunkt für den Neustart ist aber klar: „Wir fangen im Januar mit der Vorbereitung an.“ Was ihn dabei erwartet, formuliert er als Ausblick auf eine intensive Phase: „Ich denke unsere Abteilungsleiter haben eine anstrengende aber auch zielorientierte Vorbereitung geplant.“

Trotz Kaderlücke: Sonntag für Sonntag konkurrenzfähig

In der Rückschau hebt Glaser hervor, dass Henobo auch mit einem dünnen Aufgebot handlungsfähig blieb. „Da der Kader nicht unseren Wünschen gerecht wurde, haben wir es trotzdem geschafft immer eine gute 11 jeden Sonntag auf den Platz zu bringen“, sagt er. Das sei auch dem Umstand geschuldet, dass mehrere Spieler wieder mit anpackten, obwohl sie schon nicht mehr fest eingeplant waren.

Rückkehr aus der „Fußballrente“

Glaser spricht von „vielen Spielern die eigentlich schon in ‚Fußballrente‘ gegangen sind“. Er nennt dabei explizit „ein Felix Eisenbach, ein Stefan Philipp oder zuletzt ein Matthias Lehmann und ein Johannes Enderle“, die „alles immer für Henobo geben und immer da sind wenn man sie braucht.“

Vitale als Verbindung zwischen Erster und Zweiter

Auch Salvatore Vitale führt der Kapitän als Beispiel für Verfügbarkeit an: „Auch ein Salvatore Vitale der zwischen Mannschaft 1 und 2 wechselt und immer bereit war.“ Für Henobo ist das in einer Saison mit Ausfällen und Umbrüchen ein Faktor, der den Spielbetrieb stabilisieren kann.

Baustelle Kommunikation

Bei aller Stabilisierung bleibt für Glaser ein Problemfeld klar benannt. Auf die Frage nach Schwierigkeiten antwortet er knapp: „In der Kommunikation.“ Mehr sagt er nicht – aber die Aussage steht als Auftrag für den Rest der Runde und die kommende Vorbereitung.

Zielkorridor: maximaler Anspruch, realistischer Blick

Für die verbleibenden Spiele formuliert Glaser den Anspruch ohne Abstriche: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“ Gleichzeitig setzt er den Rahmen für die Tabellenrealität: „Doch ich denke einen guten Mittelfeld Platz und vielleicht schnuppern wir ja noch nach oben.“

Trainerabgang: Peter Riedlinger

Personell gibt es bereits eine Veränderung, die Glaser ausdrücklich nennt: „Abgang: Peter Riedlinger / Trainer.“ Wohin es den Coach zieht, kann er nicht sagen: „Neuer Verein: keine Ahnung.“

Isny als Favorit, unten wird es eng

Im Meisterrennen legt sich Glaser fest: „Ich denke Meister wird Isny.“ Und auch im Kampf gegen den Abstieg sieht er Vereine unter Druck: „für Neukirch, waltershofen aber auch argental wird es schwer.“ Henobo will derweil den eigenen Kurs halten – getragen vom Gefühl, das der Kapitän bereits als Saisonbotschaft formuliert hat: „mit uns immer zu rechnen ist.“