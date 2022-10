SGM gewinnt unter Dauerregen - SGBW-SGM 1:2

Nach zwei Niederlagen in Folge war gegen die eher enttäuschend gestarteten Bad Wimpfener Wiedergutmachung angesagt.

Die Gastgeber ließen der SGM zunächst viel Platz im Spielaufbau und standen recht tief. Auch wenn man so viel Zeit und Raum für einen geordneten Spielaufbau hatte, so wurde die SGM doch meist dann gefährlich, wenn man die Gastgeber bei ihrem eigenem Ballbesitz früh unter Druck setzte und zu Fehlern zwang. In der 9. Minute eroberte die SGM im Mittelfeld erneut den Ball und spielte schnell in die Spitze zu K.Krone, welcher vor dem Tor cool blieb und flach am Torhüter vorbei zum 1:0 einschieben konnte. Rückenwind bekam die SGM durch den Treffer allerdings nicht. Schon im direkten Gegenzug fing man sich den Ausgleich, nachdem man auf dem Flügel einen Gegenspieler mehrmals nicht stoppen konnte und dieser seinen Mitspieler vor dem Tor bediente. Danach war die SGM zwar die leicht bessere Mannschaft, Chancen gab es jedoch auf beiden Seiten. Die eigenen Chancen vergab man zum Teil erneut leichtfertig oder hatte auch Pech mit Schiedsrichterentscheidungen. So kombinierte sich die SGM Mitte der ersten Halbzeit schön vor das Tor, wo man alleine vor dem Torhüter nochmal quer zum Mittspieler auflegte. Leider pfiff der Unparteiische die Situation wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung ab und der Treffer zählte nicht. In der 41. Minute bekam die SGM schließlich einen Freistoß in aussichtsreicher Situation zugesprochen, welchen T.-L.Freitag auch verwandeln konnte. Doch auch hier pfiff der Schiedsrichter (zu schnell) ab und entschied auf Foulspiel im Strafraum und somit auf Elfmeter. Immerhin konnte T.-L.Freitag auch den fälligen Elfmeter zur erneuten Führung verwandeln.

Mit der Führung im Rücken ging es dann auch in den zweiten Durchgang. Und die SGM kam gut aus der Kabine und spielte des Öfteren schnell nach vorne. Kurz nach Wiederanpfiff bekam die SGM einen zweiten Elfmeter zugesprochen, nachdem sich R.Studenak im Strafraum gegen mehrere Gegenspieler durchsetzen konnte und per Foul gestoppt wurde. Den folgenden Elfmeter vergab man jedoch. Danach flachte das Spiel etwas ab. Die Wimpfener standen nun höher, attackierten früher und die SGM wurde unsicherer imSpielaufbau. Vor allem in der zweiten Halbzeit machte das nasse, schlechte Wetter und der rutschige Platz und Ball beiden Teams zu schaffen. In der Schlussviertelstunde machten die Gastgeber nochmal Druck, drängten auf den Ausgleich und kamen nochmals zu mehreren Chancen.