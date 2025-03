SGM Fürfeld/Bonfeld und SC Abstatt in Torlaune, FC Wacker Biberach top

TSV Erlenbach II – SGM Neudenau/Siglingen 1:3

Der TSV Erlenbach II ging früh in Führung, als Lukas Häußer in der 11. Minute das 1:0 erzielte. Nach der Pause glich Robert Walz in der 51. Minute für die Gäste aus. In der Schlussphase drehte die SGM Neudenau/Siglingen die Partie komplett: Marlon Metz traf in der 86. Minute zur 1:2-Führung, bevor Jessy Pfeiffer in der 90. Minute den 1:3-Endstand herstellte.

SV Sülzbach – FV Wüstenrot 3:0

SV Sülzbach setzte sich souverän gegen FV Wüstenrot durch. Matthias Kranzioch war der Mann des Spiels und brachte die Gastgeber mit seinen Treffern in der 12. und 31. Minute mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Jannick Hahner auf 3:0 (45.), womit das Spiel bereits entschieden war.

SC Amorbach – TSV Weinsberg 1:3

In einer umkämpften Partie setzte sich der TSV Weinsberg mit 3:1 durch. Niklas Reiff brachte die Gäste kurz vor der Halbzeit in Führung (42.). In der 74. Minute erhöhte Matthew Kyle Welgemoed auf 0:2. Der SC Amorbach kam in der 83. Minute durch Ismail Celik noch einmal heran, doch Steven Schneiders machte mit dem 1:3 in der 86. Minute alles klar.

SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – VfL Obereisesheim 2:5

Ein überragender Denis Tolga Gottfried entschied die Partie früh mit einem Viererpack. Er traf bereits in der 4., 8., 15. und 26. Minute und stellte somit einen deutlichen 0:4-Vorsprung für VfL Obereisesheim her. Luis Graf (58.) und Bennedikt Bolch (74.) verkürzten für die SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn, doch Ahmed Güzel machte in der 84. Minute mit dem 2:5 alles klar.

Sportfreunde Untergriesheim – TSV Heinsheim 4:2

Die Sportfreunde Untergriesheim bestätigten ihre Tabellenführung mit einem 4:2-Sieg gegen den TSV Heinsheim. Sven Kessler erzielte in der 16. Minute das 1:0. Doch Patrick Carvalho drehte die Partie zunächst mit einem Doppelpack in der 32. und 37. Minute. Nach der Halbzeit schlug Untergriesheim zurück: Tim Falk glich in der 63. Minute aus und brachte sein Team per Foulelfmeter in der 75. Minute wieder in Führung. Yannik Rees sorgte in der 88. Minute für die Entscheidung.

TSV Löwenstein – Spvgg Oedheim 2:2

Ein dramatisches Spiel endete mit einem späten Unentschieden. TSV Löwenstein startete stark und ging durch Dennis Overkamp (9.) und Timo Sammet (32.) mit 2:0 in Führung. Die Gäste kämpften sich jedoch zurück: Tobias Schäfer verkürzte in der 90. Minute auf 2:1, bevor Hamez Merxha per Foulelfmeter (90.) den 2:2-Ausgleich erzielte.

Spvgg Möckmühl – TSV Ellhofen 1906 3:1

Die Spvgg Möckmühl setzte sich verdient mit 3:1 durch. Famara Manjang brachte die Gastgeber in der 53. Minute in Führung. TSV Ellhofen glich in der 62. Minute durch einen Foulelfmeter von Andre Barth aus. Doch Loris Ademaj sorgte in der 85. Minute für das 2:1, bevor Oliver Kolbenschlag in der 90. Minute den Endstand herstellte.

TSV Hardthausen – SGM Höchstberg/Tiefenbach 4:1

Der TSV Hardthausen feierte einen überzeugenden Sieg gegen SGM Höchstberg/Tiefenbach. Marco Uhlschmied erzielte in der 25. Minute das 1:0. Patrick Voss erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (44.) und traf in der 62. Minute erneut zum 3:0. Philipp Förch verkürzte in der 72. Minute auf 3:1, doch Mattis Müller stellte in der 90. Minute den 4:1-Endstand her.