SGM Frauen bauen Siegesserie weiter aus

Am 9. Spieltag der Regionenliga 6 empfing unsere Damenmannschaft den SV Beuren. Nach dem Heimsieg zuletzt wollte das Team den Aufwärtstrend fortsetzen – und das gelang eindrucksvoll. Von Beginn an zeigte die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz eine konzentrierte und spielfreudige Leistung. Bereits in der 9. Minute brachte Eva-Maria Pfau ihre Mannschaft nach schöner Vorlage von Jedida Aschmer mit 1:0 in Führung. Die Gastgeberinnen schwächten sich kurz darauf selbst, als Lena Bilger nach einer Notbremse in der 17. Minute die Rote Karte sah. Trotz Unterzahl kam der SV Beuren in der 23. Minute durch Lara Perlberg zum Ausgleich, doch die Antwort der SGM ließ nicht lange auf sich warten: Isabelle Gschwind traf in der 29. Minute zum 2:1, vorbereitet von Shireen Honisch. Noch vor der Pause erhöhte erneut Eva-Maria Pfau nach Vorlage von Dilara Karadeniz auf 3:1 (45.). Nach dem Seitenwechsel blieb die SGM das klar spielbestimmende Team und erspielte sich mehrere Großchancen – unter anderem durch Isabelle Gschwind und London Lewis. In der 74. Minute sorgte schließlich Shireen Honisch mit ihrem zweiten Saisontor und einer Vorlage von Luisa Schädler für den 4:1-Endstand. Am Ende stand ein souveräner und auch in der Höhe verdienter 4:1-Heimsieg, mit dem die SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz auf den dritten Platz rückt.