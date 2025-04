SGM Felldorf/Bierlingen reist nach Gündringen, TuS Ergenzingen gefragt

---

Gündringen empfängt Felldorf/Bierlingen in einem richtungsweisenden Duell, das für beide Mannschaften von enormer Bedeutung ist. Gündringen kämpft mit allen Mitteln gegen den Abstieg und benötigt dringend einen Sieg, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Felldorf/Bierlingen hingegen spielt eine solide Saison und möchte mit einem Sieg den Abstand zu den unteren Plätzen vergrößern. Doch Gündringen wird in diesem Heimspiel alles riskieren und mit aller Macht auf die drei Punkte gehen. ---

Salzstetten trifft im Heimspiel auf den SV Alpirsbach-Rötenbach, der als klarer Außenseiter ins Spiel geht. Für Salzstetten ist der Sieg fast schon Pflicht, um sich im Abstiegskampf etwas Luft zu verschaffen. Alpirsbach-Rötenbach hingegen kämpft mit aller Macht um den Klassenerhalt, doch die Chancen schwinden mit jedem Spieltag. Ein spannendes und nervenaufreibendes Duell, in dem Salzstetten auf die Unterstützung des eigenen Publikums setzt, während die Gäste alles auf eine Karte setzen müssen. ---

Morgen, 18:30 Uhr TuS Ergenzingen Ergenzingen SV Eutingen SV Eutingen 18:30 PUSH

In diesem spannenden Duell zwischen Ergenzingen und Eutingen stehen die Zeichen auf Angriff. Ergenzingen hat sich im oberen Drittel etabliert und will die Aufstiegsträume weiterhin am Leben erhalten. Doch auch Eutingen hat in dieser Saison viel Potenzial gezeigt und wird als ernstzunehmender Herausforderer antreten. Die Partie verspricht viel taktische Raffinesse und einen intensiven Wettstreit um die wichtigen Punkte im Aufstiegskampf. Ergenzingen wird als Favorit ins Rennen gehen, doch die Gäste sind alles andere als zu unterschätzen. ---

Morgen, 19:00 Uhr VfR Sulz VfR Sulz VfL Nagold VfL Nagold II 19:00 PUSH

Das Spiel zwischen Sulz und Nagold II ist ein richtungsweisendes Duell für beide Mannschaften im Kampf um den Klassenerhalt. Sulz wird alles daran setzen, die Heimstärke auszuspielen und sich von den unteren Tabellenplätzen abzusetzen. Nagold II hat ebenfalls wenig Luft nach unten und braucht dringend Punkte, um sich von den Abstiegsrängen zu distanzieren. Dieses Duell wird ein echter Kampf auf Augenhöhe, in dem jede Mannschaft ihren Kampfgeist und ihre Entschlossenheit unter Beweis stellen muss. ---

Im direkten Kellerduell zwischen Marschalkenzimmern und Mitteltal-Obertal geht es um alles. Beide Mannschaften befinden sich am Rande des Abgrunds und müssen unbedingt gewinnen, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Marschalkenzimmern wird nach der langen Durststrecke auf den Heimvorteil setzen, während Mitteltal-Obertal wissen muss, dass dies ihre vielleicht letzte Chance ist. Es wird ein echter Kampf ums Überleben. ---

Freudenstadt geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Gültlingen. Doch Gültlingen hat in dieser Saison immer wieder bewiesen, dass es in der Lage ist, gegen die großen Teams zu bestehen. Freudenstadt möchte die Tabellenführung verteidigen und den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machen. Aber auch Gültlingen wird alles daransetzen, sich aus der Verfolgerrolle zu befreien und den Abstand zu den Spitzenplätzen zu verkürzen. Ein spannendes Spiel, das viel über die zukünftigen Ambitionen der beiden Mannschaften verraten wird. ---

Mo., 21.04.2025, 15:00 Uhr SV Gültlingen Gültlingen SG Vöhringen SG Vöhringen 15:00 PUSH

Gültlingen empfängt Vöhringen zu einem weiteren wichtigen Spiel im Abstiegskampf. Gültlingen geht mit den Ambitionen in dieses Spiel, sich in der Tabellenmitte zu festigen und auf die oberen Plätze zu schielen. Doch auch Vöhringen wird alles daran setzen, sich von den Abstiegsrängen zu befreien. Ein spannendes Duell, das für beide Teams von entscheidender Bedeutung sein wird. Gültlingen möchte nach der Niederlage gegen Freudenstadt zurück auf die Siegerstraße und sich von der Konkurrenz absetzen. Vöhringen hingegen wird in diesem Spiel alles investieren, um sich zu retten. ---

Mitteltal-Obertal empfängt Altburg in einem wichtigen Duell, das für beide Mannschaften mit ganz unterschiedlichen Zielen versehen ist. Die Gastgeber kämpfen verzweifelt gegen den Abstieg und benötigen dringend einen Sieg, um die letzten Hoffnungen auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Altburg spielt eine ordentliche Saison und könnte mit einem Sieg den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter ausbauen. Es wird ein hart umkämpftes Spiel, bei dem Mitteltal-Obertal alles riskieren muss.

