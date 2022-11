SGM Ebersbach/Blönried - SGM Altshausen/Ebenweiler I 3:3 Remis im turbulenten Derby

Trainer Safet Hyseni hatte unter der Woche viel Zeit aufgewendet, um seine Mannschaft auf das Derby in Blönried vorzubereiten. Es ging vom Anstoß weg auch gleich zur Sache. Die Gastgeber begannen druckvoll und bereits in der 4. Minute gelang durch Samuel Maier die 1:0-Führung. Die Spielgemeinschaft zeigte sich von der frühen Führung wenig beeindruckt und setzte gleich zum Gegenschlag an. Als der SGM in der 12. Minute ein Strafstoß zugesprochen wurde trat Marvin Igel an und traf sicher zum 1:1-Ausgleich. Auch nach den beiden Toren in der Anfangsphase bleib es bei dem offenen Schlagabtausch beider Teams. In der 27. Minute konnten sich die Gastgeber über links durchsetzen und erneut war Samuel Maier zur 2:1-Führung erfolgreich. Auch durch den erneuten Rückstand zeigte sich die SGM nicht beeindruckt. In der 37. Minute wurde Martin Funk am Strafraum gut in Szene gesetzt und erzielt den 2:2-Ausgleich.