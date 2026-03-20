 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

SGM Eberhardzell empfängt Mengen, SGM Ummendorf spielt in Hohentengen

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 23. Spieltags

von Matthias Kloos · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Halder

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BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Der SV Ochsenhausen empfängt den FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen, während der TSV Kirchberg gegen den SV Steinhausen an der Rottum nachlegen will. Die SGM Ummendorf/Fischbach reist mit viel Selbstvertrauen zum SV Hohentengen und Tabellenführer FC Mengen tritt bei der SGM Eberhardzell/Unterschwarzach an. Es stehen zudem die Partien Blönried gegen Gutenzell, Bad Saulgau gegen Sulmetingen und Ertingen gegen Ringschnait an.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
15:00live

Der TSV Kirchberg hat nach dem Rückschlag in Eberhardzell schnell wieder Tritt gefasst und mit dem 4:0 im Nachholspiel in Bad Saulgau seine Position wieder verbessert. Steinhausen wiederum überraschte mit dem 3:1 in Uttenweiler, nachdem zuvor bereits das 3:1 gegen Sigmaringen gelungen war – die Gäste reisen also mit deutlich mehr Selbstvertrauen an, als es die Tabelle auf den ersten Blick vermuten lässt. Kirchberg steht bei 36 Punkten, Steinhausen bei 22. Im Hinspiel gewann der TSV Kirchberg/Iller mit 4:0.
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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
15:00

Die SGM Blönried/Ebersbach steckt mit 16 Punkten weiter auf Rang 16 fest und braucht nach dem 0:1 in Krauchenwies dringend ein Erfolgserlebnis. Der VfB Gutenzell kommt aus einer englischen Woche mit zwei Niederlagen: dem 1:2 gegen Hohentengen und dem deutlichen 0:5 im Nachholspiel bei Ummendorf. Für beide Mannschaften geht es in dieser Partei um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Im Hinspiel gewann der VfB Gutenzell mit 3:2.
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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
15:00
S
Der SV Hohentengen hat mit dem 2:1 in Gutenzell einen weiteren Schritt gemacht und steht nun bei 36 Punkten auf Rang fünf. Doch nun kommt mit der SGM Ummendorf/Fischbach ein Gegner, der zuletzt in kurzer Folge den FV Rot mit 6:0 und den VfB Gutenzell mit 5:0 besiegt hat und mit 53 Punkten den zweiten Tabellenzplatz gefestigt hat. Hohentengen wird ein sehr stabiles Spiel brauchen, um diese Wucht zu bremsen. Im Hinspiel gewann Ummendorf/Fischbach mit 2:1.
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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
15:00

Für den FV Rot bleibt die Lage als Tabellenletzter mit acht Punkten unverändert schwierig, und nach dem 0:6 in Ummendorf wartet nun mit dem SV Sigmaringen gleich der nächste Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Sigmaringen hat sich mit dem 3:0 gegen Hundersingen stabilisiert und steht mit 38 Punkten auf Platz vier. Alles spricht für die Gäste, doch das wilde 4:4 aus dem Hinspiel zeigt zumindest, dass diese Paarung schon einmal unerwartete Wendungen genommen hat.
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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
15:00

Der SF Hundersingen steht mit 29 Punkten auf Rang elf und verlor zuletzt in Sigmaringen mit 0:3. Uttenweiler reist mit dem 1:3 gegen Steinhausen an und steht mit 31 Punkten nur knapp davor auf Platz neun. Beide Mannschaften wollen den jeweils ihren zweiten Dreier in diesem Jahr einfahren. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 2:2.
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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
FC Mengen
FC MengenMengen
15:00

Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach hat sich mit dem 2:0 gegen Kirchberg zuletzt bemerkenswert zurückgemeldet und steht nun bei 19 Punkten, doch die Aufgabe gegen den ungeschlagenen Tabellenführer ist die denkbar schwerste. Der FC Mengen führt die Liga mit 55 Punkten an und hat selbst einen 0:3-Rückstand gegen Bad Saulgau noch in einen Sieg verwandelt – das spricht für Qualität und Nervenstärke. Für Eberhardzell geht es vor allem darum, die Partie lange offen zu halten. Im Hinspiel gewann der FC Mengen mit 3:0.
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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
15:00

Der FV Bad Saulgau 04 steckt nach dem 1:2 gegen Eberhardzell und dem 0:4 gegen Kirchberg bei 14 Punkten weiter tief im Tabellenkeller fest. Sulmetingen enttäuschte zuletzt beim 1:3 gegen Ertingen und hat mit 31 Punkten auf Rang acht einen kleinen Dämpfer im Rennen um das obere Drittel hinnehmen müssen. Für Bad Saulgau zählt jeder Punkt im Überlebenskampf, Sulmetingen dagegen braucht nach dem Rückschlag eine klare Antwort. Im Hinspiel gewann Sulmetingen mit 6:3.
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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
15:00

Ertingen hat sich mit dem 3:1 in Sulmetingen auf 20 Punkte verbessert und neue Hoffnung im Tabellenkeller geschöpft. Die SG Ringschnait / Mittelbuch reist mit 46 Punkten als Tabellendritter an, konnte alle vier Partien in diesem Jahr gewinnen und bestätige dort auch seine gut Form. Es ist eine Partie, in der die Rollen auf dem Papier klar verteilt sind, Ertingen aber mit dem jüngsten Erfolg den nötigen Mut für Widerstand gesammelt haben dürfte. Im Hinspiel gewann Ringschnait/Mittelbuch mit 5:2.
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Morgen, 15:00 Uhr
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
15:00

Der SV Ochsenhausen geht mit 29 Punkten als Tabellenzehnter in dieses Heimspiel und hat beim 2:4 in Ringschnait zuletzt im Derby eine Niederlage hinnehmen müssen. Krauchenwies/Hausen/Göggingen steht mit 31 Punkten auf Rang sieben und holte sich beim 1:0 gegen die SGM Blönried/Ebersbach einen knappen, aber wichtigen Sieg. Beide Teams bewegen sich in einer Zone, in der mit einer kleinen Serie schnell wieder der Blick nach oben möglich wird. Im Hinspiel gewann der SV Ochsenhausen bei Krauchenwies/Hausen/Göggingen mit 1:0.