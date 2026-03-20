SGM Eberhardzell empfängt Mengen, SGM Ummendorf spielt in Hohentengen

Der TSV Kirchberg hat nach dem Rückschlag in Eberhardzell schnell wieder Tritt gefasst und mit dem 4:0 im Nachholspiel in Bad Saulgau seine Position wieder verbessert. Steinhausen wiederum überraschte mit dem 3:1 in Uttenweiler, nachdem zuvor bereits das 3:1 gegen Sigmaringen gelungen war – die Gäste reisen also mit deutlich mehr Selbstvertrauen an, als es die Tabelle auf den ersten Blick vermuten lässt. Kirchberg steht bei 36 Punkten, Steinhausen bei 22. Im Hinspiel gewann der TSV Kirchberg/Iller mit 4:0. ---



Die SGM Blönried/Ebersbach steckt mit 16 Punkten weiter auf Rang 16 fest und braucht nach dem 0:1 in Krauchenwies dringend ein Erfolgserlebnis. Der VfB Gutenzell kommt aus einer englischen Woche mit zwei Niederlagen: dem 1:2 gegen Hohentengen und dem deutlichen 0:5 im Nachholspiel bei Ummendorf. Für beide Mannschaften geht es in dieser Partei um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Im Hinspiel gewann der VfB Gutenzell mit 3:2.

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Der SV Hohentengen hat mit dem 2:1 in Gutenzell einen weiteren Schritt gemacht und steht nun bei 36 Punkten auf Rang fünf. Doch nun kommt mit der SGM Ummendorf/Fischbach ein Gegner, der zuletzt in kurzer Folge den FV Rot mit 6:0 und den VfB Gutenzell mit 5:0 besiegt hat und mit 53 Punkten den zweiten Tabellenzplatz gefestigt hat. Hohentengen wird ein sehr stabiles Spiel brauchen, um diese Wucht zu bremsen. Im Hinspiel gewann Ummendorf/Fischbach mit 2:1.

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Für den FV Rot bleibt die Lage als Tabellenletzter mit acht Punkten unverändert schwierig, und nach dem 0:6 in Ummendorf wartet nun mit dem SV Sigmaringen gleich der nächste Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Sigmaringen hat sich mit dem 3:0 gegen Hundersingen stabilisiert und steht mit 38 Punkten auf Platz vier. Alles spricht für die Gäste, doch das wilde 4:4 aus dem Hinspiel zeigt zumindest, dass diese Paarung schon einmal unerwartete Wendungen genommen hat.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SF Hundersingen SF Hundersingen SV Uttenweiler Uttenweiler 15:00 PUSH



Der SF Hundersingen steht mit 29 Punkten auf Rang elf und verlor zuletzt in Sigmaringen mit 0:3. Uttenweiler reist mit dem 1:3 gegen Steinhausen an und steht mit 31 Punkten nur knapp davor auf Platz neun. Beide Mannschaften wollen den jeweils ihren zweiten Dreier in diesem Jahr einfahren. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 2:2.

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Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach hat sich mit dem 2:0 gegen Kirchberg zuletzt bemerkenswert zurückgemeldet und steht nun bei 19 Punkten, doch die Aufgabe gegen den ungeschlagenen Tabellenführer ist die denkbar schwerste. Der FC Mengen führt die Liga mit 55 Punkten an und hat selbst einen 0:3-Rückstand gegen Bad Saulgau noch in einen Sieg verwandelt – das spricht für Qualität und Nervenstärke. Für Eberhardzell geht es vor allem darum, die Partie lange offen zu halten. Im Hinspiel gewann der FC Mengen mit 3:0.

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So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FV Bad Saulgau 04 Bad Saulgau SV Sulmetingen Sulmetingen 15:00 PUSH



Der FV Bad Saulgau 04 steckt nach dem 1:2 gegen Eberhardzell und dem 0:4 gegen Kirchberg bei 14 Punkten weiter tief im Tabellenkeller fest. Sulmetingen enttäuschte zuletzt beim 1:3 gegen Ertingen und hat mit 31 Punkten auf Rang acht einen kleinen Dämpfer im Rennen um das obere Drittel hinnehmen müssen. Für Bad Saulgau zählt jeder Punkt im Überlebenskampf, Sulmetingen dagegen braucht nach dem Rückschlag eine klare Antwort. Im Hinspiel gewann Sulmetingen mit 6:3.

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Ertingen hat sich mit dem 3:1 in Sulmetingen auf 20 Punkte verbessert und neue Hoffnung im Tabellenkeller geschöpft. Die SG Ringschnait / Mittelbuch reist mit 46 Punkten als Tabellendritter an, konnte alle vier Partien in diesem Jahr gewinnen und bestätige dort auch seine gut Form. Es ist eine Partie, in der die Rollen auf dem Papier klar verteilt sind, Ertingen aber mit dem jüngsten Erfolg den nötigen Mut für Widerstand gesammelt haben dürfte. Im Hinspiel gewann Ringschnait/Mittelbuch mit 5:2.

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Der SV Ochsenhausen geht mit 29 Punkten als Tabellenzehnter in dieses Heimspiel und hat beim 2:4 in Ringschnait zuletzt im Derby eine Niederlage hinnehmen müssen. Krauchenwies/Hausen/Göggingen steht mit 31 Punkten auf Rang sieben und holte sich beim 1:0 gegen die SGM Blönried/Ebersbach einen knappen, aber wichtigen Sieg. Beide Teams bewegen sich in einer Zone, in der mit einer kleinen Serie schnell wieder der Blick nach oben möglich wird. Im Hinspiel gewann der SV Ochsenhausen bei Krauchenwies/Hausen/Göggingen mit 1:0.





