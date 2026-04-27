SGM Dettingen/Glems wankt, die Verfolger rücken näher heran Bezirksliga Alb: Eine überraschende Niederlage des Spitzenreiters gegen die TSG Tübingen II öffnet das Tor im Titelkampf. von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Alb hat der 24. Spieltag für eine deutliche Zäsur im Aufstiegsrennen gesorgt. Während der Tabellenführer SGM Dettingen/Glems in der Nachspielzeit wertvolle Punkte liegen ließ, demonstrierte die Konkurrenz ihre Stärke und verkürzte den Abstand an der Spitze. In einer Liga, in der jeder Fehler bestraft wird, haben die Ergebnisse dieses Sonntags die Spannung sowohl im Kampf um die Meisterschaft als auch im Ringen um den Klassenerhalt massiv erhöht.

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Es war ein Spiel, das die Zuschauer durch ein Wechselbad der Gefühle schickte. Die SG Reutlingen startete zunächst ihrer Favoritenrolle entsprechend in die Partie, als Alessio Lo Presti in der 17. Minute die Führung zum 1:0 erzielte. Doch die Freude der Hausherren währte nicht lange, denn der SV Zainingen bewies eine enorme Moral. In der 27. Minute gelang Jean Brito De Moura der Ausgleich zum 1:1. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 44. Minute, schlug Jean Brito De Moura erneut zu und drehte die Partie zum 1:2.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Jean Brito De Moura gefährlich und erhöhte in der 51. Minute mit seinem dritten Treffer auf 1:3. Die Reutlinger gaben sich jedoch nicht auf und mobilisierten in der Schlussphase noch einmal alle Kräfte. Christos Vasilopoulos verkürzte in der 81. Minute auf 2:3 und brachte damit die Hoffnung auf einen Punktgewinn zurück. Diese Hoffnung hielt allerdings nur kurz, denn bereits in der 85. Minute stellte Daniel Ruopp mit dem Tor zum 2:4 den alten Abstand wieder her und besiegelte damit die Heimniederlage der Reutlinger. ---

Die Reserve der TSG Tübingen sorgte für die größte Überraschung des Spieltags und brachte dem Spitzenreiter eine empfindliche Niederlage bei. Max Staib eröffnete den Torreigen in der 25. Minute mit dem Treffer zum 1:0 für die Gastgeber. Nach dem Seitenwechsel gelang Mario Nikolovski in der 62. Minute der Ausgleich zum 1:1 für die SGM Dettingen/Glems. In einer dramatischen Schlussphase sicherte Adrian Braun in der ersten Minute der Nachspielzeit (90'+1) der TSG Tübingen II den 2:1-Heimsieg. Dettingen verbleibt bei 52 Punkten, während die Tübinger ihren Platz im Mittelfeld festigen.

Im Kellerduell behielt der SV Pfrondorf die Oberhand und sammelte wichtige Zähler gegen den Abstieg. Zunächst ging der SV Walddorf in der 60. Minute durch Maurice Heim mit 1:0 in Führung. Die Gäste reagierten jedoch entschlossen: Daniel Schreier erzielte in der 73. Minute den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit markierte Denny Lutz in der 89. Minute den 1:2-Siegtreffer für Pfrondorf. Damit rückt Pfrondorf mit nun 27 Punkten am SV Walddorf (25 Punkte) in der Tabelle vorbei.

Der VfL Pfullingen II nutzte den Patzer des Spitzenreiters und rückt bis auf zwei Zähler an den ersten Platz heran. Elias Lachenmann stellte in der 20. Minute die Weichen mit dem 0:1 auf Sieg. In der zweiten Halbzeit dominierte Marvin Krüger das Geschehen und erhöhte in der 50. Minute auf 0:2, ehe er in der 70. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:3-Endstand den Auswärtssieg perfektionierte. Pfullingen II steht nun bei 50 Punkten.

In Upfingen teilten sich die Mannschaften nach einem abwechslungsreichen Spielverlauf die Punkte. Sven Endler brachte die TSG in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause drehte Nils Sparka die Partie mit einem Doppelschlag in der 39. und 48. Minute zugunsten des TSV Gomaringen zum 1:2. Den Schlusspunkt setzte Matteo Schneider, der in der 71. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand für die TSG Upfingen erzielte.

Für den TV Derendingen verschärft sich die Lage im Tabellenkeller nach einer knappen Heimniederlage weiter. Das einzige Tor der Begegnung fiel in der 73. Minute, als Kevin Hermenau zum 0:1 für die SGM Altingen/Entringen einnetzte. Während die Gäste mit nun 31 Punkten den elften Platz belegen, verharrt Derendingen mit 17 Punkten auf dem vorletzten Rang.

Der TSV Hirschau untermauerte seine starke Form mit einem deutlichen Kantersieg in Ofterdingen. Cihan Canpolat eröffnete in der 31. Minute zum 0:1, bevor Jona Krauß unmittelbar nach Wiederanpfiff in der 46. Minute auf 0:2 erhöhte. Nur eine Minute später, in der 47. Spielminute, erzielte erneut Cihan Canpolat das 0:3. In der Schlussphase schraubte Cihan Canpolat mit seinem dritten Tor in der 76. Minute das Ergebnis auf 0:4 hoch, ehe Nils Gruber in der 78. Minute den 0:5-Endstand herstellte. Hirschau festigt damit mit 44 Punkten den vierten Tabellenplatz.