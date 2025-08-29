SGM Dettingen/Glems marschiert – Hirschau und Ofterdingen unter Druck

Die SGM Altingen/Entringen hat zum Auftakt ein Unentschieden geholt und damit einen ordentlichen Start hingelegt. Allerdings ist die Bilanz gegen Zainingen in den letzten Jahren alles andere als positiv: nur ein Sieg und ein weiteres Remis aus den letzten sechs Begegnungen. Der SV Zainingen ist bislang noch ungeschlagen, hat aber auch noch kein Spiel gewonnen. Zwei Remis stehen auf dem Konto, die Defensive stabil, aber vorne fehlt der entscheidende Punch. In dieser Partie treffen zwei Teams aufeinander, die beide noch nicht so recht wissen, wo sie stehen.

Das Duell zweier Aufsteiger verspricht Brisanz. Der TSV Sickenhausen hat mit einem Sieg zumindest schon einmal gezeigt, dass man in der Liga angekommen ist. Walddorf dagegen wartet noch auf den ersten Dreier, zwei Spiele brachten nur einen Punkt. Beide Teams haben bislang exakt gleich viele Tore erzielt wie kassiert – jeweils zwei Treffer und fünf Gegentore. Ein Erfolg für Walddorf wäre wichtig, um nicht gleich früh im Tabellenkeller hängen zu bleiben.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr TSV Hirschau TSV Hirschau TV Derendingen Derendingen 15:00 PUSH

Für den TSV Hirschau ist es bislang ein enttäuschender Start: Noch kein Sieg, nur ein Punkt, dazu gerade einmal ein erzieltes Tor. Der TSV hängt hinten drin und will unbedingt den ersten Sieg einfahren. Doch auch der TV Derendingen konnte bisher nicht vollends überzeugen – wenngleich die Spiele spektakulär waren. Zwei Partien, sechs Tore pro Spiel im Schnitt, und am Ende jeweils ein Remis. Der Aufsteiger begeistert mit Offensivdrang, hat aber auch hinten große Lücken. Hirschau gegen Derendingen – das ist die Chance für den Gastgeber, den Befreiungsschlag zu landen, und die Gelegenheit für den TVD, sich mit einem Sieg für die mutige Spielweise zu belohnen. ---

Ein echtes Spektakel bot der SV 03 Tübingen beim Saisonauftakt: 4:4 stand es am Ende, offensiv stark, defensiv wacklig. Nun soll gegen Aufsteiger TSG Upfingen die Balance gefunden werden. Upfingen hat sich nach der Auftaktniederlage eindrucksvoll zurückgemeldet und den ersten Sieg in der Bezirksliga gefeiert. Mit diesem Rückenwind reist der Aufsteiger nun zum SV. Tübingen will den ersten Saisonsieg, Upfingen den Lauf fortsetzen. ---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr TSV Ofterdingen Ofterdingen TSV Genkingen Genkingen 15:00 PUSH

Ofterdingen steckt früh in der Saison schon in einer Drucksituation: Nach zwei Spielen steht nur ein Punkt, am vergangenen Wochenende gab es die Niederlage gegen Aufsteiger Upfingen. Nun wartet mit dem TSV Genkingen ein echtes Schwergewicht. Genkingen ist stark gestartet, noch ohne Gegentor, und gehört gemeinsam mit Reutlingen und Dettingen/Glems zu den besten drei Teams. Ein Favorit also, der sich auch in Ofterdingen nicht stoppen lassen will. Für Ofterdingen dagegen könnte die Partie bereits richtungsweisend werden: weiterer Fehlstart oder Befreiungsschlag. ---

Die SG Reutlingen ist erster Verfolger von Spitzenreiter Dettingen/Glems. Ein Sieg und ein Unentschieden, dazu noch kein Gegentor – die Defensive steht. Mit diesem Rückenwind empfängt man nun die zweite Mannschaft der TSG Tübingen. Die TSG II hat in zwei Spielen noch nicht gewonnen und steckt im unteren Tabellendrittel fest. Die Vorzeichen sind klar: Alles spricht für den nächsten Reutlinger Sieg. Aber gerade solche Spiele haben schon oft Überraschungen geliefert – und die TSG II steht schon ein wenig unter Zugzwang. ---

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr SV Pfrondorf SV Pfrondorf TSV Gomaringen Gomaringen 15:00 PUSH

Pfrondorf ist Tabellenletzter, allerdings auch nur mit einer Partie in den Beinen. Die Auftaktniederlage war ernüchternd, nun kommt mit Gomaringen ein unangenehmer Gegner. Der TSV ist mit vier Punkten aus zwei Spielen gut gestartet und rangiert auf Platz vier. Allerdings spricht die Statistik der letzten Jahre klar für den SV Pfrondorf, der gegen Gomaringen regelmäßig Punkte holen konnte. Ob die Tradition Bestand hat oder Gomaringen den Lauf fortsetzt, entscheidet sich in einer Partie, die für den Gastgeber von großer Bedeutung ist. ---

Dettingen/Glems ist das Maß aller Dinge in der Liga. Zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor, sechs erzielte Treffer – das ergibt Tabellenplatz eins. Nun kommt mit Pfullingen II ein Gegner, der erst ein Spiel bestritten hat, dieses aber immerhin nicht verlor. Ein Unentschieden stand zum Auftakt für den VfL zu Buche, doch die Aufgabe in Dettingen ist eine ganz andere Hausnummer. Zwar gelang Pfullingen in der vergangenen Saison einmal ein Sieg gegen die SGM, doch aktuell scheint der Tabellenführer kaum zu stoppen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________