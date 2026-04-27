SGM Deißlingen baut Tabellenführung aus, 11 Tore in Grosselfingen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die SGM Deißlingen/Lauffen gewann gegen den TSV Trillfingen eindrucksvoll mit 7:0 und baute seine Tabellenführung aus. Dahinter festigte die Spvgg 06 Trossingen mit einem 2:1 gegen den SV Bubsheim Rang drei, während der SV Dotternhausen 4:0 gegen den FC Hechingen gewann. Das auffälligste Ergebnis des Tages lieferte aber der FC Grosselfingen, der die SG Schramberg / SV Sulgen mit 9:2 überrollte. Im Tabellenkeller holte der SV Wurmlingen mit dem 3:2 gegen den SV Kolbingen einen wichtigen Sieg, während die SGM Bösingen II/Beffendorf II in letzter Minute noch den Sieg gegen den SV Winzeln aus der Hand gab.



Es war ein Spiel, das am Ende ohne Sieger blieb. Beide Mannschaften hielten dagegen, doch der entscheidende Moment blieb aus. Gruol/Erlaheim nach dem torlosen Remis bei 49 Punkten auf Rang vier, während Frommern mit 32 Punkten auf Platz 13 verbleibt.

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Der FV Rot-Weiß Ebingen 2006 stemmte sich gegen die nächste Niederlage, doch am Ende reichte erneut ein Gegentor, um leer auszugehen. Thomas Schondelmaier traf in der 35. Minute zum 0:1 und sicherte der SG FC Hardt / Lauterbach damit einen knappen, aber wichtigen Auswärtssieg. Hardt/Lauterbach festigt mit 49 Punkten Rang fünf, während Absteiger Ebingen mit einem Punkt weiter abgeschlagen Letzter bleibt.

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Die SGM Deißlingen/Lauffen setzte ein brutales Zeichen im Titelkampf und überrannte den TSV Trillfingen mit beeindruckender Konsequenz. Florian Ehnis traf in der 7. und 30. Minute, Tom Ritzel in der 29., 49. und 53. Minute, Robin Schumpp erhöhte in der 57. Minute und Marcel Herzog stellte in der 63. Minute auf 7:0. Deißlingen/Lauffen bautmit 71 Punkten die Tabellenführung aus, während Trillfingen nach dieser klaren Niederlage mit 35 Punkten auf Rang zehn bleibt.

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Der FC Grosselfingen spielte sich in einen wahren Rausch und führte nach Treffern von Marko Blazevic (15.), Ben Rager (23.), erneut Marko Blazevic (23.), Vincenzo Laurato (25.), Marko Blazevic (31.) und Tim Wiest (40.) schon zur Pause mit 6:0. Nach dem Seitenwechsel legten Ben Rager (52.) und Melvin Islamagic (64.) nach, ehe Oktaj Amedov (75.) und Ahmed Mohamed (76.) für die Gäste verkürzten, bevor Marko Blazevic in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 9:2 setzte. Es war ein furioser Sieg für Grosselfingen, das mit 38 Punkten auf Rang acht klettert, während Schramberg/Sulgen mit 19 Punkten Vorletzter bleibt.

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Der SV Dotternhausen ließ dem FC Hechingen keine echte Hoffnung und kontrollierte die Partie. Yannick Capol traf in der 20. und 51. Minute, ehe Niklas King (90.+2) und Florian Kath (90.+4) das Ergebnis in der Schlussphase noch deutlich machten. Dotternhausen belegt mit 48 Punkten Rang sechsr und wahrt den Kontakt nach oben, während Hechingen mit 35 Punkten auf Rang elf abrutscht.

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Der SV Wurmlingen holte in einem wichtigen Spiel drei Punkte, die noch für etwas Hoffnung im Abstiegskampf sorgen. Tom Schmid traf in der 45. Minute zum 1:0, Jonas Rink glich in der 51. Minute aus, Benedikt Hellmann (64.) und Noah Viani (67.) stellten auf 3:1, ehe Daniel Stehle in der 90.+5 Minute nur noch verkürzte. Wurmlingen verbessert sich auf 25 Punkte, bleibt aber Sechzehnter, während Kolbingen mit 33 Punkten auf Rang zwölf steht.

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Die SGM Bösingen II/Beffendorf II stand dicht vor einem eminent wichtigen Heimsieg, ehe ihr in letzter Sekunde der Sieg entrissen wurde. Felix Flaig brachte die Gastgeber in der 57. Minute in Führung, Tobias Bea glich in der 90.+5 Minute noch zum 1:1 für den SV Winzeln aus. Winzeln mit nun 42 Zählern auf Rang sieben hilft der Punkt mehr als Bösingen, das mit 29 Punkten auf Platz 15 bleibt.

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Die Spvgg 06 Trossingen erledigte ihre Aufgabe gegen den SV Bubsheim knapp, aber erfolgreich, und festigte damit Rang drei. Trossingen festigt mit nun bei 56 Punkten Platz drei, während Bubsheim mit 36 Punkten Rang neun belegt.

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