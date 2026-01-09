SGM-Cup: Klein-Mutz/Zehdenick krönt einen langen Abend

Acht Minuten Vorrunde, zehn Minuten K.-o.-Spiele – und eine Halle, in der jede Unachtsamkeit sofort bestraft wird: Der SGM-Cup am heutigen Freitag in Zehdenick hielt, was sein Modus verspricht. Zehn Teams lieferten sich einen Abend ohne Leerlauf, mit engen Platzierungen, schnellen Wendungen und gleich mehreren Entscheidungen im Neunmeterschießen. Am Ende setzte sich die SpG Klein-Mutz/Zehdenick durch und gewann das Finale gegen TuS 1896 Sachsenhausen III mit 3:2 – nach einem Turnierverlauf, der vor allem eines zeigte: Wer hier bestehen will, muss Tempo und Nerven zusammenbringen.
Ein Turnier, das keine Pausen kennt
Der SGM-Cup wurde in zwei Gruppen ausgespielt, mit jeweils kurzen, intensiven Partien in der Vorrunde. Die anschließenden Platzierungsspiele, Halbfinals und Finalspiele verlängerten den Abend – und erhöhten die Fallhöhe. Die Vorrunde dauerte nur acht Minuten pro Spiel, danach wurde in den entscheidenden Begegnungen zehn Minuten gespielt. Damit war jede Phase maximal verdichtet: schnelle Tore kippten Spiele, Rückstände waren schwer zu korrigieren, und Führung bedeutete nicht Sicherheit, sondern Verantwortung.
Gruppe A: Klein-Mutz/Zehdenick stürmt vorneweg
In der Gruppe A setzte die SpG Klein-Mutz/Zehdenick den Maßstab. Mit 12 Punkten und 15:4 Toren gewann sie die Gruppe klar. Der Auftakt gegen die SpG Union Neuruppin/Maulwürfe II geriet zur Demonstration (5:0), gegen den SV Friedrichsthal 1970 folgte ein 3:0, gegen TuS 1896 Sachsenhausen III ein 4:2, und auch gegen den Gastgeber SG Mildenberg 23 blieb Klein-Mutz/Zehdenick stabil (3:2). Hinter diesem Zugpferd wurde es eng: Union Neuruppin/Maulwürfe II, Sachsenhausen III und Friedrichsthal kamen jeweils auf sechs Punkte, getrennt durch Torverhältnisse und direkte Duelle. Die SG Mildenberg 23 blieb in dieser Gruppe ohne Punktgewinn (0 Punkte, 3:9 Tore).
Gruppe B: Doppelbelastung und ein Kopf-an-Kopf-Rennen
In der Gruppe B gab es an der Spitze ein Duell auf Augenhöhe: Langener SV 02 und SG Mildenberg 23 kamen jeweils auf sieben Punkte und 7:4 Tore. Gleich das direkte 3:3 zum Start setzte den Ton für diese Gruppe. Langen gewann anschließend gegen Blau-Weiß Ladeburg (2:0) und gegen Linum (2:1), während Mildenberg 23 sich über Siege gegen Linum (2:1) und gegen Ladeburg (2:0) oben hielt. SG Linum wurde Dritter (3 Punkte, 6:5 Tore), Blau-Weiß Ladeburg blieb ohne Zähler (0 Punkte, 1:8 Tore). Dass die SG Mildenberg 23 parallel bereits in Gruppe A gefordert war, machte ihren Turnierabend zur besonderen Belastungsprobe – sportlich wie organisatorisch.
Platzierungsspiele: Kein Spiel ohne Bedeutung
Auch jenseits der Halbfinals blieb jedes Duell geladen. Im Spiel um Platz 7 setzte sich der SV Friedrichsthal 1970 gegen SV Blau-Weiß Ladeburg mit 2:1 durch. Das Spiel um Platz 5 gewann die SpG Union Neuruppin/Maulwürfe II gegen SG Linum mit 3:0 – ein klarer Abschluss für ein Team, das in Gruppe A punktgleich mit zwei weiteren Mannschaften hinter dem Sieger lag.
Halbfinals: Nerven, Wege, Neunmeter
In den Halbfinals verdichtete sich der Abend endgültig. Die SpG Klein-Mutz/Zehdenick traf auf die SG Mildenberg 23 und gewann mit 3:2 – ein Hinweis darauf, wie knapp selbst ein Team, das seine Vorrundengruppe souverän dominiert hatte, in der K.-o.-Phase geraten kann. Im zweiten Halbfinale zeigte TuS 1896 Sachsenhausen III eine reife Leistung und schlug den Langener SV 02 mit 2:0. Damit war klar: Das Finale würde nicht über Tabellen, sondern über Widerstandsfähigkeit entschieden.
Spiel um Platz 3: Mildenberg holt Bronze über das Neunmeterschießen
Auch das kleine Finale wurde zur Prüfung. Langener SV 02 und SG Mildenberg 23 lieferten sich ein Duell, das erst im Neunmeterschießen entschieden wurde. Mildenberg gewann mit 4:3 und sicherte sich Platz drei – ein starker Schlusspunkt, wenn man die doppelte Gruppenbelastung im Hinterkopf behält.
Finale: Klein-Mutz/Zehdenick krönt sich im Neunmeterschießen
Der letzte Akt passte zum gesamten Turnierabend: TuS 1896 Sachsenhausen III gegen die SpG Klein-Mutz/Zehdenick, und wieder fiel die Entscheidung vom Punkt. Klein-Mutz/Zehdenick gewann das Finale mit 3:2 und holte damit den Turniersieg. Sachsenhausen III blieb der Trost, über ein 2:0 im Halbfinale und einen insgesamt stabilen Turnierweg bis ganz nach vorn vorgedrungen zu sein. Doch an diesem Abend reichten wenige Minuten – und ein paar Nervenstöße mehr – um den Pokal nach Klein-Mutz/Zehdenick zu tragen. Die SpG stellte zudem mit David Rogowski den besten Torwart, mit Fabian Wegener den bestern Spieler und mit Pascal Hehr den Torschützenkönig des Turniers.