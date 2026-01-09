SGM-Cup: Klein-Mutz/Zehdenick krönt einen langen Abend

– Foto: Sophie Donix

Acht Minuten Vorrunde, zehn Minuten K.-o.-Spiele – und eine Halle, in der jede Unachtsamkeit sofort bestraft wird: Der SGM-Cup am heutigen Freitag in Zehdenick hielt, was sein Modus verspricht. Zehn Teams lieferten sich einen Abend ohne Leerlauf, mit engen Platzierungen, schnellen Wendungen und gleich mehreren Entscheidungen im Neunmeterschießen. Am Ende setzte sich die SpG Klein-Mutz/Zehdenick durch und gewann das Finale gegen TuS 1896 Sachsenhausen III mit 3:2 – nach einem Turnierverlauf, der vor allem eines zeigte: Wer hier bestehen will, muss Tempo und Nerven zusammenbringen.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen. Ein Turnier, das keine Pausen kennt

Der SGM-Cup wurde in zwei Gruppen ausgespielt, mit jeweils kurzen, intensiven Partien in der Vorrunde. Die anschließenden Platzierungsspiele, Halbfinals und Finalspiele verlängerten den Abend – und erhöhten die Fallhöhe. Die Vorrunde dauerte nur acht Minuten pro Spiel, danach wurde in den entscheidenden Begegnungen zehn Minuten gespielt. Damit war jede Phase maximal verdichtet: schnelle Tore kippten Spiele, Rückstände waren schwer zu korrigieren, und Führung bedeutete nicht Sicherheit, sondern Verantwortung.

Gruppe A: Klein-Mutz/Zehdenick stürmt vorneweg

In der Gruppe A setzte die SpG Klein-Mutz/Zehdenick den Maßstab. Mit 12 Punkten und 15:4 Toren gewann sie die Gruppe klar. Der Auftakt gegen die SpG Union Neuruppin/Maulwürfe II geriet zur Demonstration (5:0), gegen den SV Friedrichsthal 1970 folgte ein 3:0, gegen TuS 1896 Sachsenhausen III ein 4:2, und auch gegen den Gastgeber SG Mildenberg 23 blieb Klein-Mutz/Zehdenick stabil (3:2). Hinter diesem Zugpferd wurde es eng: Union Neuruppin/Maulwürfe II, Sachsenhausen III und Friedrichsthal kamen jeweils auf sechs Punkte, getrennt durch Torverhältnisse und direkte Duelle. Die SG Mildenberg 23 blieb in dieser Gruppe ohne Punktgewinn (0 Punkte, 3:9 Tore). Gruppe B: Doppelbelastung und ein Kopf-an-Kopf-Rennen

In der Gruppe B gab es an der Spitze ein Duell auf Augenhöhe: Langener SV 02 und SG Mildenberg 23 kamen jeweils auf sieben Punkte und 7:4 Tore. Gleich das direkte 3:3 zum Start setzte den Ton für diese Gruppe. Langen gewann anschließend gegen Blau-Weiß Ladeburg (2:0) und gegen Linum (2:1), während Mildenberg 23 sich über Siege gegen Linum (2:1) und gegen Ladeburg (2:0) oben hielt. SG Linum wurde Dritter (3 Punkte, 6:5 Tore), Blau-Weiß Ladeburg blieb ohne Zähler (0 Punkte, 1:8 Tore). Dass die SG Mildenberg 23 parallel bereits in Gruppe A gefordert war, machte ihren Turnierabend zur besonderen Belastungsprobe – sportlich wie organisatorisch.