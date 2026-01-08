SGM-Cup der SG Mildenberg: Acht Minuten, kein Atemholen

Am morgigen Freitag, 9. Januar 2026, wird die Sporthalle des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums in Zehdenick zum Schauplatz eines kompakten und intensiven Hallenturniers. Der SGM-Cup der Herren vereint zehn Mannschaften aus der Region, gespielt wird in zwei Fünfergruppen mit einer Spielzeit von lediglich acht Minuten. Der enge Zeitrahmen, der klare Modus und die Vielzahl an Begegnungen bis in den späten Abend machen den SGM-Cup zu einem Turnier, das auf Tempo, Konzentration und unmittelbare Entscheidungen setzt.

Gruppe A: Lokale Rivalität und kurze Wege In der Gruppe A treffen die SpG Union Neuruppin/Maulwürfe II, TuS 1896 Sachsenhausen III, die SpG Klein-Mutz/Zehdenick, die SG Mildenberg 23 aus Gastgeber sowie der SV Friedrichsthal 1970 aufeinander. Diese Gruppe ist geprägt von regionaler Nähe und bekannten Konstellationen. Der Auftakt erfolgt um 18 Uhr mit dem Spiel der SG Mildenberg 23 gegen die SpG Union Neuruppin/Maulwürfe II. Danach reiht sich Begegnung an Begegnung, unter anderem mit direkten Vergleichen zwischen Klein-Mutz/Zehdenick und Union Neuruppin oder zwischen Sachsenhausen III und Friedrichsthal. Die hohe Dichte an Spielen sorgt dafür, dass sich die Tabellenlage permanent verändert.

Ein Turnier mit klarer Struktur Der Modus des SGM-Cups ist bewusst einfach gehalten und gerade deshalb fordernd. In zwei Gruppen mit jeweils fünf Teams spielt jeder gegen jeden. Anschließend folgen Platzierungsspiele, Halbfinals, das Spiel um Platz drei sowie das Finale. Die kurze Spielzeit von acht Minuten in der Vorrunde verschärft jede Begegnung. Tore haben sofort Gewicht, Rückstände lassen sich kaum verwalten, Führungen müssen aktiv verteidigt werden. Die Halle wird so zum Beschleuniger des Spiels.

Gruppe B: Gastgeber doppelt gefordert

Die Gruppe B bringt mit dem Langener SV 02, der SG Linum, dem SV Blau-Weiß Ladeburg, dem SC Victoria 1914 Templin II sowie der SG Mildenberg 23 ein Feld zusammen, das sowohl sportlich als auch organisatorisch besonders ist. Die SG Mildenberg 23 tritt hier als Gastgeber an und ist damit gleich in zwei Gruppen präsent. Für den Verein bedeutet das eine doppelte Belastung, aber auch eine besondere Rolle im Turnierverlauf. Der Start in Gruppe B erfolgt um 18:10 Uhr mit dem Spiel der SG Mildenberg 23 gegen den Langener SV 02.

Platzierungsspiele: Jeder Rang zählt

Nach Abschluss der Gruppenphase wird das Turnier nicht einfach in Halbfinals überführt. Zunächst stehen Platzierungsspiele um Rang neun, sieben und fünf an. Diese Begegnungen sorgen dafür, dass jede Mannschaft bis zum Ende im Turnier bleibt und einen sportlichen Abschluss erhält. Gerade in diesen Spielen zeigt sich oft, wie ernst Teams den Wettbewerb nehmen, auch wenn der Weg ins Finale versperrt ist.

Die K.-o.-Phase als Zuspitzung

Ab 22:04 Uhr beginnt die entscheidende Phase mit den beiden Halbfinals. Ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Korrekturmöglichkeit mehr. Die Sieger ziehen ins Finale ein, die Verlierer spielen um Platz drei. Das Finale ist für 22:40 Uhr angesetzt und bildet den Schlusspunkt eines langen Hallenabends. Zehn Minuten entscheiden dann über den Turniersieg – eine Verlängerung ist nicht vorgesehen, jeder Fehler kann unmittelbar das Ende bedeuten.

Ein Abend ohne Leerlauf

Der SGM-Cup steht für einen Hallenabend, der keinen Leerlauf kennt. Zehn Mannschaften, viele Spiele und ein klarer Zeitplan sorgen für eine durchgehende Spannung. Wer am Ende den Pokal gewinnt, hat nicht nur sportlich überzeugt, sondern einen Abend überstanden, der höchste Konzentration verlangt.