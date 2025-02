– Foto: Timo Babic

SGM Blönried/Ebersbach: "Wir sind stolz auf die Jungs" FuPa-Zwischenbilanz: Trainer Michel Fischer zieht ein Fazit zur Hinrunde

Die SGM Blönried/Ebersbach hat die Hinrunde der Bezirksliga Oberschwaben in der Aufstiegsrunde auf dem fünften Tabellenplatz abgeschlossen. Trainer Michel Fischer zeigt sich zufrieden mit dem bisherigen Abschneiden und lobt insbesondere die Leistung seiner Mannschaft in der Qualifikationsrunde. "Wir sind froh, dass wir uns für die Aufstiegsrunde qualifiziert haben und nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Für so einen kleinen Verein wie uns war das eine super Leistung. Da kann man nur stolz auf die Jungs sein."

Stärken in in der Offensive Mit 14 erzielten Toren zeigt sich Fischer zufrieden, mit den 12 Gegentreffer dagegen nicht: "Da müssen wir in der Vorbereitung dran arbeiten." Trotz einer ordentlichen Offensivleistung gelang es der Mannschaft oft nicht, Führungen in Siege umzuwandeln. "Wir haben in jedem Spiel 1:0 geführt, aber nur zwei davon gewonnen", analysiert Fischer. Das zeigt, dass es vor allem in der Defensive noch Luft nach oben gibt.

Last-Minute-Sieg als Highlight der Hinrunde Ein besonderer Moment der Saison war der späte Sieg in Sigmaringen. "Das war das Highlight. Wir haben in der letzten Minute den Siegtreffer erzielt", erinnert sich der Trainer. Solche knappen Siege könnten auch in der Rückrunde den Unterschied machen, wenn es darum geht, sich in der Tabelle weiter nach oben zu arbeiten.