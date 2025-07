SGM Blönried/Ebersbach: "Es war eine geschlossene Mannschaftsleitung"

Nach einem soliden fünften Platz in der Aufstiegsrunde der neuformierten Bezirksliga Oberschwaben will die SGM Blönried/Ebersbach auch 2025/2026 mit Geschlossenheit überzeugen.

Trainer Michael Fischer blickt positiv auf die abgelaufene Spielzeit zurück: „Wir sind mit dem Abschneiden der Saison 24/25 mit dem 5. Platz nach der Zusammenführung der Bezirksligen Donau und Riß sehr zufrieden.“ In einer herausfordernden Übergangssaison, die neue Kräfteverhältnisse mit sich brachte, behauptete sich die Spielgemeinschaft souverän unter den Top 5. Für die anstehende Sommervorbereitung kündigt Fischer keine besonderen Höhepunkte an. .

Eine Einzelkritik vermeidet Fischer bewusst: „Ich möchte keinen einzelnen Spieler hervorheben. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung.“ Seit mittlerweile acht Jahren spielt die SGM durchgehend in der Bezirksliga – eine Konstanz, die insbesondere für einen kleineren Verein bemerkenswert ist. „Wir sind sehr stolz darauf, was wir da geschlossen erreicht haben“, unterstreicht der Trainer den Teamgeist als zentralen Erfolgsfaktor.

Ziel: Sicherer Klassenerhalt

Für die neue Spielzeit formuliert Fischer ein klares Ziel: „Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen, um in der Bezirksliga zu bleiben.“ Eine realistische und bodenständige Zielsetzung, die angesichts der gestiegenen Leistungsdichte in der Liga keine Selbstverständlichkeit darstellt. Die lange Zugehörigkeit zur Bezirksliga soll auch in der neunten Saison fortgeführt werden.

Veränderungen im Kader

Der Kader erfährt leichte Anpassungen. Mit Maximilian Gülde vom FC Onstmettingen kommt ein externer Neuzugang zur SGM. Gleichzeitig verabschieden sich Marcel Gentner, der seine Karriere beendet, sowie Hannes Bodenmüller, der künftig für die SGM Altshausen/Ebenweiler auflaufen wird.

Plädoyer für die Relegation

Fischer bezieht klar Stellung zum viel diskutierten Relegationsmodus: „Ich finde es gut, wenn man als Zweiter noch eine Chance bekommt, um aufzusteigen.“ Relegationsspiele böten für Spieler und Zuschauer gleichermaßen einen besonderen Reiz: „Es ist immer ein Highlight, ein Relegationsspiel vor großer Zuschauerkulisse zu spielen.“

Mit Stabilität, Bescheidenheit und dem Anspruch auf maximale Geschlossenheit will die SGM Blönried/Ebersbach auch in der kommenden Saison ihre Rolle als verlässlicher Bezirksligist bestätigen.