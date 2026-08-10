SGM Beuren/Rohrdorf zieht in die 3.Runde ein

Großer Jubel nach dem Sieg – Foto: Bayer

SGM Beuren/ Rohrdorf : FC Leutkirch

Zum zweiten Spieltag des Bezirkpokals war der FC Leutkirch zu Gast im Adelleggstadion.

Bei extremen Temperaturen tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab und so gab es in den ersten 20 Minuten wenig Highlights. In der 20. Minute dann aber aus dem nichts der Führungstreffer für den FCL, langer Einwurf, gestocher im 16er, bis Biechele den Ball einschieben konnte. Die SGM musste dies nun zuerst verkraften, war aber immer gut im Spiel. Vor der Halbzeit hatte die SGM noch 2 Freistöße aus aussichtsreicher Position, diese aber nur mangelhaft genutzt.

In Halbzeit 2 kam die SGM deutlich besser aus der Kabime und hatte direkt nach Anpfiff zwei gute Chancen durch Marte Prinz. Direkt danach der nächste Dämpfer für die SGM, der heutige Spielertrainer Robin Ehrmann muss verletzt runten. In der 75. Minute dann der Ausgleich dür die SGM, Felix mit der Ecke an den langen Pfosten, Sasche macht den Ball wieder scharf und Konsti schiebt ein. In der 81. Minute dann die Vermeindliche Erlösung für die SGM, Maxi außen durch der legt in den 16er, der Torwart vom FCL kann den Ball nicht festhalten und Konsti schiebt erneut ein. Die SGM jetzt mit Kontrolle über das Spiel, doch in Minute 87 konnte Michael Koch mit einem überragenden Weitschuss den FCL ins spätere Elfmeterschießen retten.

Im Elfmeterschießen legte die SGM vor, Simon Graf, Felix Mader und Konsti Detki verwandelten ihre Elfmeter, doch der überragende Mann war Sandro Holzenberger der alle Elfmeter vom FCL halten konnte und somit die SGM in die nächste Pokalrunde brachte.

Somit war es ein Ausgeglichenes Spiel dass am Ende in beide Richtungen hätte Entschieden werden können.