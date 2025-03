SGM Beuren/Rohrdorf steht im Achtelfinale des Bezirkspokal

In der dritten Pokal Runde traf der Titelverteidiger auf den SV Gebrazhofen. Die SGM begann hellwach und griffig man merkte das sie die bittere klatsche im Derby am Wochenende wieder gut machen wollen. Somit gehörten die ersten Chancen auch der Heim Mannschaft, in der 10. Minute konnte Konsti, nach überragendem Steckpass von Domi, den Ball zum 1:0 einschieben. Dann kam Gebrazhofen immer besser ins Spiel und es gab Chancen auf beiden Seiten, bis in der 29. Minute,durch einen unglücklichen Elfmeter, Jakob Reutlinger ausgleichen konnte. Nach der Halbzeit war die SGM wieder wacher und konnte durch einen schönen Kopfball durch DomiPrinz auf 2:1 erhöhen. 2 Minuten später der nächste Schlag für Gebrazhofen, Eckball von Albi und Konsti mit dem Kopf ins Tor. Gebrazhofen ließ aber nicht locker und konnte durch einen sehenswerten Abschluss von Jakob Reutlinger das Spiel wieder spannend machen. In den Schlussminuten konnte die SGM aber den Sack zu machen durch zwei Tore von Albi. Somit geht es im Achtelfinale gegen den SV Mochenwangen, der ein hartes Stück Arbeit für die SGM wird.



Bericht von Kili Albrecht, SGM Beuren/Rohrdorf