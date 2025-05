SGM Beuren/Rohrdorf rückt auf den 4. Tabellenplatz vor

Nach einer eher schwachen Leistung gegen die SGM Dietmanns/Hauerz am Mittwoch mit dem 1:1 Endstand musste nun im Duell gegen die SV Eglofs ganz klar eine Leistungssteigerung her. Jedoch kamen die Gäste aus Eglofs besser ins Spiel und konnten nach einem Freistoß aus dem Halbfeld in Minute 13 Führung gehen. Danach wurde die SGM aber immer stärker und konnte nach einer guten Flanke von Andre Schneider durch Konsti per Kopf den Ausgleich erzielen und sogar nach einem Freistoß von Albi per Eigentor in Führung gehen. Leider verhinderte das Aluminium noch eine höhere Führung nach einem gutem Freistoß von Nico. Mit dem 2:1 ging es dann auch in die Halbzeit. Nach der Halbzeit konnte die SGM dank Noah Schwarz's Premierentor in Team 1 nach einem schönen Spielzug und Vorlage von Jonas Prinz auf 3:1 erhöhen. Nach einer ausglichenen Phase konnte Nico nach guter Vorarbeit von Liron dass 4:1 bejubeln. In Minute 75 kam Eglofs nochmal auf 4:2 ran und übte weiter Druck aus. Diese Phase wurde aber souverän überstanden und es konnte durch Maxi in der 87.ten Minute nach gutem Solo die Entscheidung mit 5:2 klargemacht werden.