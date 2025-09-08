SGM Beuren/Rohrdorf mit Paukenschlag, FV Weißenhorn dreht auf

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Bodensee und Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
SG Baienfurt – SV Baindt II 3:0
Die Gastgeber setzten sich souverän durch. Fabian Weggerle traf in der 29. Minute zur Führung. Noch vor der Pause erhöhte Julian Heinzler in der 37. Minute. Mit seinem zweiten Treffer in der 60. Minute machte er den 3:0-Heimsieg perfekt.
SV Ankenreute – FV Molpertshaus 3:1
Vor 200 Zuschauern drehte Ankenreute die Partie nach frühem Rückstand. Mihael Markulin brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung. Doch Luca Rief glich in der 36. Minute aus und sorgte mit seinem Treffer in der 72. Minute für die Wende. Robin Braun machte in der 88. Minute alles klar. In der Nachspielzeit vergab Mihael Markulin noch einen Foulelfmeter für Molpertshaus.
SV Weissenau – SV Mochenwangen 0:5
Mochenwangen ließ dem Gastgeber keine Chance. Gabriel Oancea traf bereits in der 6. Minute. Nach der Pause schnürte Florian Adis mit Toren in der 48. und 60. Minute einen Doppelpack. Maximilian Schmidt (77.) und Yannick Brossmann (80.) schraubten das Ergebnis auf 5:0.
VfB Friedrichshafen II – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 1:3
Die Gäste sicherten sich in der Nachspielzeit den Sieg. Simone Ercolani brachte sie in der 46. Minute in Führung. Zwar glich Alleis Al Khater in der 83. Minute aus, doch Benjamin Bisleruck traf in der 90.+1 und 90.+5 Minute doppelt und drehte die Partie zugunsten der SGM.
TSV Eschach II – TSG Ailingen II 0:2
Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Tim Weinberg für die Entscheidung. In der 51. Minute brachte er die Gäste in Führung, in der 74. Minute legte er nach und stellte den 2:0-Sieg sicher.
SG Aulendorf – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 2:1
Vor 125 Zuschauern feierte Aulendorf einen späten Sieg. Lukas Steinhauser brachte die Hausherren bereits in der 8. Minute in Front. Julian Mücke glich in der 44. Minute aus. Als alles nach einem Remis aussah, traf Andreas Krenzler in der 87. Minute zum umjubelten 2:1.
SK Weingarten – SG Waldburg/Grünkraut 3:2
Ein mitreißendes Spiel sahen die 150 Zuschauer. Niklas Sterk brachte die Gäste in der 16. Minute per Foulelfmeter in Führung, doch Burhan Soyudogru glich postwendend in der 17. Minute aus. Wieder war es Sterk, der in der 35. Minute für die Führung sorgte. Nach der Pause verwandelte Rahman Soyudogru in der 62. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2. Oguzhan Selale erzielte schließlich in der 74. Minute den Siegtreffer für Weingarten.
TSV Berg II – SV Kehlen 3:2
Kehlen startete stark und führte nach Treffern von Ali Husin (3.) und Dennis Petri (30.) mit 2:0. Johannes Moser verkürzte kurz vor der Pause in der 45. Minute. Henrique Neto glich in der 79. Minute aus, und nur vier Minuten später drehte Ensar Ajdarpasic die Partie mit seinem Tor zum 3:2-Endstand.
TSV Ratzenried – SG SV Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensw 3:1
Vor 158 Zuschauern erlebten die Fans einen starken Auftritt der Gastgeber. Zwar ging Quirin Rundel schon in der 2. Minute für die SG in Führung, doch Elias Abler drehte das Spiel im Alleingang. Er glich in der 21. Minute aus, brachte Ratzenried in der 69. Minute in Front und setzte in der Nachspielzeit (90.+3) mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt.
TSV Neukirch – SG Argental 1:4
Die Partie begann turbulent. Marius Späth traf bereits in der 3. Minute per Foulelfmeter, und Samuel Weiß erhöhte in der 14. Minute. Dazu schwächte Neukirch sich selbst, als Daniele Zamarco in der 20. Minute Gelb-Rot sah. Dennoch kam Felix Rief in der 57. Minute zum Anschlusstreffer. Doch Maximilian Müller (83.) und erneut Samuel Weiß (90.+1) machten den klaren Auswärtssieg perfekt.
FC Wangen II – FC Scheidegg 2:3
Die Gäste gingen in der 40. Minute durch Roman Liwinez in Führung und erhöhten in der 72. Minute durch Ferdinand Wilges. Nur eine Minute später verkürzte Ahmed Yachir. Simon Zirn glich in der 85. Minute zum 2:2 aus, doch in der 90. Minute erzielte Jonas Karrer den viel umjubelten Siegtreffer für Scheidegg.
SG Kißlegg – TSV Schlachters 3:3
Ein packendes Remis mit vielen Wendungen. Maik Aschenbrenner (17.) und Niclas Weber (27.) brachten Kißlegg früh mit 2:0 in Führung. Doch noch vor der Pause schlugen die Gäste zurück: Niclas Fischer (43.) und Jonas Hermann per Foulelfmeter (45.+1) glichen aus. Hermann legte in der 55. Minute nach und drehte das Spiel. Thomas Maas rettete Kißlegg in der 68. Minute mit dem Treffer zum 3:3 einen Punkt.
SGM HENOBO – SV Eglofs 0:2
Eglofs spielte abgeklärt und nutzte die Chancen eiskalt. Christian Reischmann traf in der 17. Minute per Foulelfmeter, ehe Stefan Reutlinger in der 90. Minute den 2:0-Endstand herstellte.
SGM Beuren/Rohrdorf – SV Wolfegg 6:1
Vor 130 Zuschauern begann Wolfegg mit einem Paukenschlag, als Jonathan Dischl in der 6. Minute traf. Doch danach spielte nur noch Beuren/Rohrdorf. Konstantin Detki (33.) und Dominik Prinz (44.) drehten das Spiel vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel drehte Detki mit Treffern in der 54. und 68. Minute weiter auf. Florian Albrecht setzte in der 69. und 88. Minute mit einem Doppelpack den Schlusspunkt zum 6:1-Kantersieg.
SV Amtzell – FC Isny 1:2
Vor 290 Zuschauern fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit. Feras Abo Aljedian brachte Isny in der 48. Minute in Führung, Gökhan Bayrak erhöhte in der 62. Minute. Amtzell drängte und kam in der 90.+6 Minute durch Tinus Baumann zum Anschlusstreffer, doch mehr war nicht mehr möglich.
SpVgg Lindau – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 5:1
Die 234 Zuschauer sahen einen starken Auftritt der Lindauer. Tolga Korkmaz eröffnete in der 38. Minute, Kaan Basar erhöhte kurz nach der Pause (48.). Zwar verkürzte Linus Krug nur eine Minute später, doch Djamel Eddine Yachir stellte in der 50. Minute den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase sorgte Basar mit Treffern in der 79. und 90. Minute für den klaren 5:1-Erfolg.
TSV Einsingen – SV Ringingen 1:3
Die Gäste erwischten einen Traumstart. Fabio Füller traf bereits in der 7. Minute, und nur fünf Minuten später erhöhte Florian Stöferle auf 2:0. Nach der Pause brachte Paul Göggelmann Einsingen in der 66. Minute zurück ins Spiel, doch Fabio Füller stellte mit seinem zweiten Treffer in der 71. Minute den 3:1-Auswärtssieg sicher.
SG Oberdischingen/Ersingen – TSV Türkgücü Ehingen 5:1
André Demartin war der Mann des Spiels. Mit einem Doppelpack in der 27. und 29. Minute brachte er die SG früh in Führung. Lemi Altun verkürzte in der 34. Minute, doch Raphael Schirmer stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Damian Ziegler verwandelte in der 63. Minute einen Foulelfmeter, ehe André Demartin in der 84. Minute mit seinem dritten Treffer den 5:1-Endstand besorgte.
SG Emerkingen/Ehingen-Süd – SGM Schmiechtal/Alb I 4:1
Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin: Julian Hauler traf bereits in der 1. Minute. Marcel Kley glich in der 26. Minute aus, doch danach übernahm die SG wieder die Kontrolle. Luca Dewald brachte sie in der 59. Minute erneut in Führung. Stefan Haiß machte mit einem Doppelpack in der 81. und 90. Minute alles klar.
SG Griesingen – SC Heroldstatt 2:2
Die Gäste gingen in der 9. Minute durch Jonas Leyhr in Führung. Doch Jonas Mast glich in der 34. Minute aus, und Fabian Karle drehte die Partie in der 38. Minute. Im zweiten Durchgang schlug Heroldstatt zurück: Jonas Schmutz traf in der 65. Minute zum 2:2-Endstand.
SV Niederhofen – TSV Blaubeuren 1:4
Blaubeuren zeigte sich kaltschnäuzig vor dem Tor. Jan Gruhler eröffnete in der 24. Minute, Josef Gauss erhöhte in der 33. Minute. Kurz nach der Pause traf David Söll zum 3:0. Zwar verkürzte Leon Hirsch in der 62. Minute, doch Moritz Ziegler stellte in der 71. Minute den 4:1-Auswärtssieg sicher.
SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen – SG Altheim 1:2
Johannes Rech brachte Altheim in der 15. Minute in Führung und verwandelte nur zwei Minuten später einen Foulelfmeter zum 2:0. Niklas Rederer verkürzte in der 33. Minute ebenfalls per Strafstoß, doch mehr gelang den Hausherren nicht.
FV Schelklingen-Hausen – SSG Ulm 99 II 2:2
Ein turbulentes Spiel mit vielen Emotionen. Matteo Tews brachte die Gastgeber in der 1. Minute in Führung. Mika Kürner glich in der 40. Minute aus, ehe Pascal Pfalz kurz darauf Gelb-Rot sah (42.). Trotzdem drehte Tobias Häußler in der 84. Minute die Partie für Ulm, bevor Luca Schleiblinger in der 89. Minute den Ausgleich erzielte. In der Nachspielzeit sah Tobias Häußler noch die Rote Karte (92.).
TSV Erbach – RSV Ermingen 1:1
Ermingen legte los und ging durch Sven Schindler in der 15. Minute in Führung. Doch Tim Maier glich nur zehn Minuten später aus. Kurz darauf musste Michael Fink von Ermingen in der 35. Minute mit Rot vom Platz. In der Schlussphase sah auch Anid Zenic von Erbach in der 85. Minute Rot, sodass beide Teams am Ende dezimiert mit einem Punkt dastanden.
SV Lonsee – SV Asselfingen 2:1
Vor heimischem Publikum legte Lonsee den Grundstein für den Sieg schon früh. Sven Borst brachte sein Team in der 30. Minute in Führung. Simon Wörz erhöhte in der 50. Minute auf 2:0. Zwar verkürzte Tolga Yasar nur sechs Minuten später per Foulelfmeter, doch Lonsee ließ sich den Heimsieg nicht mehr nehmen.
TSV Berghülen – TSV Bermaringen 2:1
Berghülen startete mit einem Blitztreffer: Robin Riek traf bereits in der 6. Minute. Nach einer Stunde erhöhte Simon Schuon in der 74. Minute auf 2:0. Zwar gelang Alexander Peter in der 89. Minute noch der Anschluss, doch es reichte nicht mehr für Bermaringen. Zudem schwächte sich Bermaringen selbst: Luca Weigand sah in der 66. Minute Gelb-Rot.
TSV Bernstadt – SV Thalfingen 5:0
Bernstadt ließ den Gästen keine Chance. Alexander Eckle eröffnete in der 30. Minute, Lukas Jehle legte kurz vor der Pause nach. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Samuel Jost in der 49. Minute, ehe Samuel Bosch in der 63. Minute auf 4:0 stellte. Den Schlusspunkt setzte erneut Lukas Jehle in der 68. Minute zum klaren 5:0.
SGM FKV/TSV Neu-Ulm II – TSV Westerstetten 5:1
Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung. Salem Fazlji brachte sie in der 36. Minute in Führung. Kurz nach der Pause erhöhten Henry Tedum Paago (48.) und Alexander Nikiforov (50.). Zwar verkürzte Fabio Höhe in der 76. Minute, doch Ivica Basic (82.) und Jerko Strize (90.) machten den 5:1-Sieg perfekt.
SV Nersingen – SV Fortuna Ballendorf 2:3
Nersingen erwischte den besseren Start: Christopher Wirth traf bereits in der 5. Minute. Doch Ballendorf antwortete eiskalt. Florian Wachter glich in der 30. Minute aus und Jannis Böttcher drehte die Partie fünf Minuten später. Noch vor der Pause erhöhte erneut Florian Wachter auf 3:1. Mesut Yildiz brachte Nersingen in der 75. Minute noch einmal heran, doch Ballendorf rettete den knappen Vorsprung.
TSV Pfuhl – SGM Albeck/Göttingen 1:0
Ein enges Spiel entschied Felix Näter in der 67. Minute mit seinem Treffer für den TSV Pfuhl. Damit sicherte er seiner Mannschaft einen wichtigen Heimsieg.
SV Oberelchingen – TSG Söflingen 2:2
Nach torloser erster Halbzeit traf Niklas Dick in der 47. Minute zur Führung für Oberelchingen. Pascal Bayer glich in der 61. Minute aus, und Marco Welte drehte in der 75. Minute die Partie zugunsten von Söflingen. Doch in der Schlussminute sorgte Luis Schneid mit seinem Treffer in der 90. Minute für das 2:2.
SV Weidenstetten – FC Neenstetten 1:3
Vor 450 Zuschauern begann Weidenstetten unglücklich: Stefan Hess traf in der 18. Minute ins eigene Tor. Jannis Honold glich in der 32. Minute aus, doch nach der Pause sorgte Jannik Leibing mit einem Doppelpack in der 49. und 63. Minute für den Auswärtssieg. Bitter für Weidenstetten: Schon in der 10. Minute vergab Marc Junginger einen Foulelfmeter.
TSV Regglisweiler – FV Gerlenhofen 1:3
Die Gäste feierten einen Auswärtssieg. Moritz Schröter brachte Gerlenhofen in der 28. Minute in Führung. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhte Julian Fent auf 2:0. Eren Sönmez sorgte in der 54. Minute für Hoffnung bei Regglisweiler, doch Moritz Schröter stellte mit seinem zweiten Treffer in der 66. Minute den Endstand her.
FV Altenstadt – SV Beuren 1:1
Altenstadt erwischte einen Start nach Maß, als Deniz Kurt bereits in der 5. Minute traf. Doch die Gastgeber versäumten es, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. In der Nachspielzeit glich Adnan Agirbas in der 90. Minute für Beuren aus. Kurz darauf sah Onur Acer von Altenstadt die Gelb-Rote Karte.
SC Staig II – FV Bellenberg 4:1
Die Zuschauer erlebten ein torreiches Spiel. Patrick Schorer traf in der 9. Minute zur frühen Führung, die Philip Rausch nur drei Minuten später ausglich. Nach der Pause brachte Michael Merk Staig in der 47. Minute erneut in Front. Wieder war es Patrick Schorer, der in der 74. Minute erhöhte. Timo Herrmann setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt.
SSV Illerberg/Thal – SF Illerrieden 2:1
Vor 82 Zuschauern war es ein intensives Derby. Dominik Strobel brachte Illerberg/Thal in der 35. Minute in Führung. Nico Brugger glich noch vor der Pause in der 43. Minute aus. In der 70. Minute sorgte Jonas Langenwalter schließlich für den Siegtreffer der Gastgeber.
TSV Holzheim – FV Weißenhorn 2:6
Weißenhorn zeigte eine starke zweite Hälfte. Till Fahrenschon traf in der 18. Minute, doch Noah Strohmaier (31.) und Tim Rößler (38.) drehten die Partie. Nach der Pause schlug Weißenhorn zurück: Fahrudin Dzehverovic (49., 61.), Ilir Tupella (55., 90.+3) und Florin Teclean (87.) schossen einen klaren 6:2-Sieg heraus.
SV Oberroth – SGM Ingstetten/Schießen 2:4
Oberroth ging früh durch Maximilian Ederle (13.) in Führung, doch die Gäste drehten binnen Minuten die Partie: Fabian Span (14.), Samuel Gerstlauer (18.) und Sebastian Ott (30.) trafen zum 3:1. Zwar brachte Marc Dorner Oberroth in der 68. Minute zurück, doch Michael Harder entschied die Partie in der 81. Minute. In der 88. Minute sah Patrick Moll noch Gelb-Rot für die Gäste.
SV Tiefenbach 1920 – TSF Ludwigsfeld 4:2
Ein packendes Spiel, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Sekou Dore brachte Ludwigsfeld in der 1. Minute in Führung. Lukas Sauer (55.) und Rudolf Graf (58.) drehten die Partie, doch Marc Hämmerle glich in der 85. Minute aus. In den Schlussminuten sorgten Manuel Weber (90.) und Marius Rogg (90.+3) für großen Jubel in Tiefenbach.
SV Esperia Italia Neu-Ulm – FC Silheim 4:2
Die Gastgeber starteten furios. Ismail Cini (10.) und Gennaro Sarmiento (25.) stellten schnell auf 2:0. Filippo Moscatello erhöhte in der 66. Minute per Foulelfmeter. Robert Weidler verkürzte in der 76. Minute, doch Leon Hofmann antwortete postwendend (77.). Steffen Waldmann traf in der 81. Minute zum 4:2-Endstand. In der 89. Minute sah Marco Testa noch Gelb-Rot.
