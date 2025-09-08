SGM Beuren/Rohrdorf mit Paukenschlag, FV Weißenhorn dreht auf

SG Baienfurt – SV Baindt II 3:0

Die Gastgeber setzten sich souverän durch. Fabian Weggerle traf in der 29. Minute zur Führung. Noch vor der Pause erhöhte Julian Heinzler in der 37. Minute. Mit seinem zweiten Treffer in der 60. Minute machte er den 3:0-Heimsieg perfekt.

SV Ankenreute – FV Molpertshaus 3:1

Vor 200 Zuschauern drehte Ankenreute die Partie nach frühem Rückstand. Mihael Markulin brachte die Gäste in der 15. Minute in Führung. Doch Luca Rief glich in der 36. Minute aus und sorgte mit seinem Treffer in der 72. Minute für die Wende. Robin Braun machte in der 88. Minute alles klar. In der Nachspielzeit vergab Mihael Markulin noch einen Foulelfmeter für Molpertshaus.

SV Weissenau – SV Mochenwangen 0:5

Mochenwangen ließ dem Gastgeber keine Chance. Gabriel Oancea traf bereits in der 6. Minute. Nach der Pause schnürte Florian Adis mit Toren in der 48. und 60. Minute einen Doppelpack. Maximilian Schmidt (77.) und Yannick Brossmann (80.) schraubten das Ergebnis auf 5:0.

VfB Friedrichshafen II – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 1:3

Die Gäste sicherten sich in der Nachspielzeit den Sieg. Simone Ercolani brachte sie in der 46. Minute in Führung. Zwar glich Alleis Al Khater in der 83. Minute aus, doch Benjamin Bisleruck traf in der 90.+1 und 90.+5 Minute doppelt und drehte die Partie zugunsten der SGM.

TSV Eschach II – TSG Ailingen II 0:2

Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Tim Weinberg für die Entscheidung. In der 51. Minute brachte er die Gäste in Führung, in der 74. Minute legte er nach und stellte den 2:0-Sieg sicher.

SG Aulendorf – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 2:1

Vor 125 Zuschauern feierte Aulendorf einen späten Sieg. Lukas Steinhauser brachte die Hausherren bereits in der 8. Minute in Front. Julian Mücke glich in der 44. Minute aus. Als alles nach einem Remis aussah, traf Andreas Krenzler in der 87. Minute zum umjubelten 2:1.

SK Weingarten – SG Waldburg/Grünkraut 3:2

Ein mitreißendes Spiel sahen die 150 Zuschauer. Niklas Sterk brachte die Gäste in der 16. Minute per Foulelfmeter in Führung, doch Burhan Soyudogru glich postwendend in der 17. Minute aus. Wieder war es Sterk, der in der 35. Minute für die Führung sorgte. Nach der Pause verwandelte Rahman Soyudogru in der 62. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2. Oguzhan Selale erzielte schließlich in der 74. Minute den Siegtreffer für Weingarten.

TSV Berg II – SV Kehlen 3:2

Kehlen startete stark und führte nach Treffern von Ali Husin (3.) und Dennis Petri (30.) mit 2:0. Johannes Moser verkürzte kurz vor der Pause in der 45. Minute. Henrique Neto glich in der 79. Minute aus, und nur vier Minuten später drehte Ensar Ajdarpasic die Partie mit seinem Tor zum 3:2-Endstand.