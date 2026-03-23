SGM Beuren/Rohrdorf holt Punkt in Wolfegg von Herbert Rudhart · Heute, 05:57 Uhr · 0 Leser

Es wurde um jeden Ball gekämpft – Foto: Mark Zengerle

Am 22.03.2026 stand das Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des SV Wolfegg an – bei strahlendem Sonnenschein, aber mit einem unangenehm kalten Wind, der allen Beteiligten zu schaffen machte. Am Ende stand ein 1:1-Unentschieden, mit dem man leben kann, auch wenn vielleicht sogar mehr drin gewesen wäre. Die erste Halbzeit war geprägt von viel Einsatz auf beiden Seiten, aber nur wenigen klaren Torchancen. Unsere SGM hielt gut dagegen, stand defensiv stabil und versuchte immer wieder, über schnelle Angriffe nach vorne Nadelstiche zu setzen.

In der zweiten Halbzeit wurde es dann hektischer – und leider auch etwas ärgerlich aus unserer Sicht. In der 65. Minute bekam Wolfegg einen Handelfmeter zugesprochen, nachdem Andy Schneider den Ball im Strafraum an die Hand bekam. Eine sehr unglückliche Situation. Der folgende Strafstoß wurde zum 1:0 verwandelt. In der Aufregung sahen sowohl Andy Schneider als auch "CJ" Prinz die Gelbe Karte wegen Meckerns – die Mannschaftskasse freute sich. Doch unsere Mannschaft zeigte Moral! Nur wenige Minuten später, in der 69. Minute, die perfekte Antwort: Nach einem starken Angriff wurde Tiger im gegnerischen Strafraum gefoult – klarer Elfmeter für uns. Marte Prinz übernahm die Verantwortung und verwandelte zum verdienten 1:1-Ausgleich.