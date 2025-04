SGM Beuren/Rohrdorf holt Punkt in Gebrazhofen

Am 19. Spieltag der Kreisliga A3 reiste die SGM Beuren/Rohrdorf zum SV Gebrazhofen und sicherte sich nach intensiven und windigen 90 Minuten ein 2:2-Unentschieden. Die Mannschaft zeigte eine geschlossene Teamleistung und war über weite Strecken ebenbürtig – wenn nicht sogar das aktivere Team.

Bereits in der ersten Halbzeit gelang es der SGM, früh Druck aufzubauen. In der 25. Minute belohnten sie sich für den engagierten Start: Michael Schorer nutzte eine Unachtsamkeit in der gegnerischen Abwehr und brachte die SGM mit einem platzierten Schuss ins lange Eck in Führung. Bis zur Pause verteidigte das Team konzentriert und ließ kaum Chancen der Gastgeber zu.

Nach dem Seitenwechsel kam der SV Gebrazhofen besser ins Spiel und konnte in der 55. Minute durch Marka ausgleichen. Davon ließ sich die SGM nicht beeindrucken: In der 71. Minute stellte Nico Schüle durch einen durchgerutschten Freistoß, die erneute Führung wieder her – 1:2

Leider gelang es nicht, den Vorsprung bis zum Ende zu verteidigen. In der 86. Minute traf Reutlinger zum 2:2-Endstand. Zwar fühlte sich das Unentschieden nach dem späten Ausgleich etwas unglücklich an, doch insgesamt war es eine starke Auswärtsleistung mit viel Einsatz und Teamgeist.