SGM Beuren/Rohrdorf gewinnt knapp gegen die SG HAN

Ein packendes und intensives Kreisliga-Spiel erlebten die Zuschauer am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz in Rohrdorf. Bei kühlen Temperaturen, aber bester Stimmung, empfing die SGM Beuren/Rohrdorf die SG HAN Achberg/Neuravensburg/Hergensweiler. Bereits vor dem Anpfiff war klar: Dieses Duell verspricht Spannung – und es sollte nicht enttäuschen.

Auch Fabian Kobel hatte innerhalb weniger Minuten zwei große Chancen (13. und 15. Minute), doch Beurens Torwart Holzenberger reagierte glänzend. Auf der Gegenseite kam Beuren/Rohrdorf ebenfalls zu gefährlichen Möglichkeiten. Nach einem Eckball setzte Kilian Albrecht den Ball per Kopf knapp über die Latte (9.), später verpasste Konstantin Detki nach einer scharfen Hereingabe.(15.).

Schiedsrichter Sezer Okkuscu leitete die Partie und ließ von Beginn an eine körperbetonte Gangart zu. Nach dem Anpfiff entwickelte sich sofort ein schnelles Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste aus Achberg begannen druckvoll, hatten in der Anfangsphase durch Joshua Traut und Alexander Schneider gleich mehrere gute Gelegenheiten, scheiterten jedoch jeweils am starken Heimkeeper Holzenberger oder am Abseits.

In der 20. Minute lief Joshua Traut erneut frei auf das Tor zu, doch Holzenberger behielt die Nerven und entschied das Duell für sich. Danach beruhigte sich die Partie.

Zwischendurch sorgte der Liveticker für Schmunzeln: „Was für eine Stadionwurst in Rohrdorf, ohne Zweifel die beste der Liga“, hieß es in der 25. Minute. Auf dem Platz blieb es indes umkämpft. Schiedsrichter Okkuscu zückte in der 38. Minute Gelb gegen Felix Mader (Beuren/Rohrdorf) nach einem Foulspiel.

Die SG HAN drängt auf die Führung. Chancen durch Schindele, Kobel und Geser blieben jedoch ungenutzt, entweder fehlte die Präzision oder Holzenberger war zur Stelle. So ging es nach einer intensiven ersten Hälfte mit 0:0 in die Kabinen.

Ein schnelles, aggressives Spiel mit Vorteilen im Chancenverhältnis für die SG HAN.

In der 46. Minute prüfte Michael Geser den Beurener Schlussmann, der jedoch sicher zur Ecke klärte. Kurz darauf konterten die Gastgeber über Felix Mader, dessen Abschluss in der 50. Minute knapp vorbeiging. Nur wenig später musste Holzenberger erneut eingreifen, als Alexander Schneider für die Gäste frei vor ihm auftauchte (51.). Auf der Gegenseite scheiterte Maximilian Hörburger gleich zweimal (55./56.) an der starken Defensive der SG HAN.

In der 67. Minute kam dann die entscheidende Szene: Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte Okkuscu auf den Punkt. Fabian Scholz übernahm die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:0 für die SGM Beuren/Rohrdorf – sein siebtes Saisontor.

Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Achberg drängte auf den Ausgleich, doch Beurens Abwehr um Holzenberger hielt stand. Die Gäste wechselten offensiv: Maksan, Rundel und später Wetzel kamen für frische Impulse. Doch auch diese Wechsel änderten nichts am Spielverlauf.

Achberg stemmte sich mit aller Kraft gegen die drohende Niederlage, während Beuren/Rohrdorf clever verteidigte und auf Konter lauerte. In der Nachspielzeit hatte Hörburger noch zwei Riesenchancen (90.+5, 90.+6), doch auch er scheiterte knapp.

Nach 98 umkämpften Minuten pfiff Schiedsrichter Okkuscu schließlich ab. 139 Zuschauer, die ein spannendes Kreisliga-Spiel gesehen haben freuen sich auf den warmen Kamin im Rohrdorfer Vereinsheim