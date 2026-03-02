 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

SGM Bad Buchau mit Ausgleich in Unterzahl, Tannheim/Aitrach holt Punkt

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Oberschwaben los?

Heute, 12:30 Uhr
– Foto: Charly und Florian Achberger

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Oberschwaben

Kreisliga A1:

Es fand kein Spiel statt.

Kreisliga A2:

SG Laupertshausen/Maselheim – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 3:3

Ein hochemotionaler Schlagabtausch, der die Zuschauer von der ersten Sekunde an in seinen Bann zog! Lukas Zimmermann (2.) sorgte für einen Blitzstart der Gäste, doch Patrick Kramer (4.) antwortete fast im Gegenzug mit viel Entschlossenheit. In einer turbulenten ersten Halbzeit drehte Marc Neuer (17.) die Partie zunächst zugunsten der SG, bevor erneut Zimmermann (31.) für den Ausgleich sorgte. Noch vor dem Pausenpfiff brachte Tim Steinhauser (37.) die Hausherren wieder in Front und versetzte den Anhang in helle Aufregung.

Kurz nach dem Seitenwechsel nahm das Drama seinen Lauf: Ausgerechnet der Doppeltorschütze Lukas Zimmermann (47.) sah die Gelb-Rote Karte und musste den Platz vorzeitig verlassen. Doch wer glaubte, die SGM Bad Buchau würde nun einbrechen, sah sich getäuscht. In Unterzahl bewiesen die Gäste ein riesiges Kämpferherz und warfen alles in die Waagschale. Luca Beck (60.) belohnte diesen unermüdlichen Einsatz mit dem Treffer zum 3:3. In einer nervenaufreibenden Schlussphase suchten beide Mannschaften leidenschaftlich die Entscheidung, doch es blieb bei einer Punkteteilung des Willens. Ein Spiel, das durch puren Kampfgeist und ständige Wendungen in Erinnerung bleiben wird.

Kreisliga A3:

SG Reinstetten/Hürbler II – SG SV Tannheim/TSV Aitrach 1:1

In einer Begegnung, die vor allem durch die defensive Stabilität und den unbändigen Einsatz beider Mannschaften geprägt war, lieferten sich die beiden Spielgemeinschaften einen packenden Schlagabtausch. Die Hausherren erwischten den besseren Start in die Partie und belohnten ihre Angriffsbemühungen bereits nach zwanzig Minuten: Robin Föhr (20.) bewies in einer unübersichtlichen Situation die nötige Entschlossenheit und versenkte das Leder zur viel umjubelten Führung im Netz.

Nach dem Seitenwechsel investierte die SG SV Tannheim/TSV Aitrach spürbar mehr Herzblut in die Offensive und drängte mit viel Wut im Bauch auf den Ausgleich. Es entwickelte sich ein intensives Ringen um jeden Zentimeter Rasen, bei dem die Abwehrreihen der Heimelf lange Zeit wie ein Bollwerk standen. Erst in der Schlussphase brachen die Gäste den Bann: Robin Butscher (76.) wurde zum Helden seiner Farben, als er den Gleichstand markierte. In einer nervenaufreibenden Schlussphase suchten beide Teams den Lucky Punch, doch am Ende blieb es bei einer Punkteteilung, die den Kampfgeist beider Seiten widerspiegelte. Ein Nachmittag der puren Moral!

