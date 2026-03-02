SGM Bad Buchau mit Ausgleich in Unterzahl, Tannheim/Aitrach holt Punkt

SG Laupertshausen/Maselheim – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 3:3

Ein hochemotionaler Schlagabtausch, der die Zuschauer von der ersten Sekunde an in seinen Bann zog! Lukas Zimmermann (2.) sorgte für einen Blitzstart der Gäste, doch Patrick Kramer (4.) antwortete fast im Gegenzug mit viel Entschlossenheit. In einer turbulenten ersten Halbzeit drehte Marc Neuer (17.) die Partie zunächst zugunsten der SG, bevor erneut Zimmermann (31.) für den Ausgleich sorgte. Noch vor dem Pausenpfiff brachte Tim Steinhauser (37.) die Hausherren wieder in Front und versetzte den Anhang in helle Aufregung.

Kurz nach dem Seitenwechsel nahm das Drama seinen Lauf: Ausgerechnet der Doppeltorschütze Lukas Zimmermann (47.) sah die Gelb-Rote Karte und musste den Platz vorzeitig verlassen. Doch wer glaubte, die SGM Bad Buchau würde nun einbrechen, sah sich getäuscht. In Unterzahl bewiesen die Gäste ein riesiges Kämpferherz und warfen alles in die Waagschale. Luca Beck (60.) belohnte diesen unermüdlichen Einsatz mit dem Treffer zum 3:3. In einer nervenaufreibenden Schlussphase suchten beide Mannschaften leidenschaftlich die Entscheidung, doch es blieb bei einer Punkteteilung des Willens. Ein Spiel, das durch puren Kampfgeist und ständige Wendungen in Erinnerung bleiben wird.