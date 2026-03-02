SGM Bad Buchau mit Ausgleich in Unterzahl, Tannheim/Aitrach holt Punkt

SG Reinstetten/Hürbler II – SG SV Tannheim/TSV Aitrach 1:1
In einer Begegnung, die vor allem durch die defensive Stabilität und den unbändigen Einsatz beider Mannschaften geprägt war, lieferten sich die beiden Spielgemeinschaften einen packenden Schlagabtausch. Die Hausherren erwischten den besseren Start in die Partie und belohnten ihre Angriffsbemühungen bereits nach zwanzig Minuten: Robin Föhr (20.) bewies in einer unübersichtlichen Situation die nötige Entschlossenheit und versenkte das Leder zur viel umjubelten Führung im Netz.
Nach dem Seitenwechsel investierte die SG SV Tannheim/TSV Aitrach spürbar mehr Herzblut in die Offensive und drängte mit viel Wut im Bauch auf den Ausgleich. Es entwickelte sich ein intensives Ringen um jeden Zentimeter Rasen, bei dem die Abwehrreihen der Heimelf lange Zeit wie ein Bollwerk standen. Erst in der Schlussphase brachen die Gäste den Bann: Robin Butscher (76.) wurde zum Helden seiner Farben, als er den Gleichstand markierte. In einer nervenaufreibenden Schlussphase suchten beide Teams den Lucky Punch, doch am Ende blieb es bei einer Punkteteilung, die den Kampfgeist beider Seiten widerspiegelte. Ein Nachmittag der puren Moral!