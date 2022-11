SGM Bad Buchau: Anfang komplett verpennt...

So lief man bereits frühzeitig einem Rückstand hinterher und es brauchte einen 11-er in der 20. Minute um die Jungs um Trainer Jasko Ramic wach zu rütteln... doch auch das hielt nicht lange und in der 30. Minute stands bereits 1:3 ... Das darf nicht sein! So wirds natürlich schwierig mal ein Spiel zu gewinnen... Auch wenn die SGM bereits in der 34. eine Antwort hatte und auf 2:3 verkürzte, sollte es ein Ding der Unmöglichkeit bleiben, denn auch in der 2. Hälfte waren es die Kirchener die dann zuerst zuschlugen und in der 65. mit ihrem 4. Treffer den Deckel drauf machten... in der 90. Minute handelte es sich deshalb lediglich noch um Ergebniskosmetik, als Fabi Kugler zum 3:4 einnickte... zu spät! Die nächste Niederlage war in Stein gemeiselt und die SGM BB/O/K festigt ihren Platz auf dem Vorletzten ...