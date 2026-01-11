SGM Aufheim/Holzschwang triumphiert beim 45. EWAG-Hallenturnier

Das 45. EWAG-Hallenturnier des SV Grafertshofen hat am heutigen Sonntag die Dreifachturnhalle in Weißenhorn in einen Ort verdichteter Emotionen verwandelt. Acht Mannschaften, kurze Wege, zwölf Minuten Spielzeit und ein klassischer Turniermodus sorgten für einen Wettbewerb, der bis zum letzten Neunmeter Spannung trug. Nach einer ausgeglichenen Vorrunde, umkämpften Halbfinals und mehreren Richtungswechseln krönte sich die SGM Aufheim Holzschwang im Finale nach Neunmeterschießen zum Turniersieger.

Ein traditionsreicher Rahmen Das EWAG-Hallenturnier ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil des regionalen Hallenfußballs. Die 45. Auflage knüpfte nahtlos an diese Tradition an. In der Halle von Weißenhorn trafen sich Mannschaften aus der Region, um einen langen Turniertag zu bestreiten, der von der Vorrunde bis zum Finale kaum Luft zum Durchatmen ließ. Zwölf Minuten Spielzeit pro Partie verlangten sofortige Präsenz und klare Entscheidungen.

Die SGM Aufheim Holzschwang folgte mit sechs Punkten und 12:7 Toren auf Platz zwei. Nach einem klaren 6:2-Auftaktsieg gegen den SC Lehr fand das Team auch gegen Grafertshofen mit einem 3:1-Erfolg die nötige Stabilität. Der SV Grafertshofen selbst wurde mit vier Punkten Dritter, während der SC Lehr ohne Punktgewinn blieb.

Gruppe A: Beuren setzt den frühen Akzent In der Gruppe A entwickelte sich ein enges Rennen um die Spitzenplätze. Der SV Beuren belegte mit sieben Punkten und einem Torverhältnis von 10:5 Rang eins. Entscheidend waren der 4:3-Erfolg gegen die SGM Aufheim Holzschwang und ein souveränes 4:0 gegen den SC Lehr. Hinzu kam ein 2:2-Unentschieden gegen den Gastgeber SV Grafertshofen, das die Ausgeglichenheit der Gruppe unterstrich.

Gruppe B: Pfaffenhofen behauptet sich

In der Gruppe B setzte sich der SV Pfaffenhofen mit sieben Punkten und 9:3 Toren an die Spitze. Ein deutlicher 4:0-Sieg gegen den FV Weißenhorn sowie ein 3:1 gegen den TSV Babenhausen II gaben früh die Richtung vor. Ein 2:2 gegen die zweite Mannschaft des Gastgebers rundete die Vorrunde ab.

Der FV Weißenhorn belegte mit sechs Punkten Rang zwei. Trotz der Auftaktniederlage gegen Pfaffenhofen sammelte Weißenhorn wichtige Siege gegen Babenhausen II und Grafertshofen II. Dahinter folgten der TSV Babenhausen II mit drei Punkten und der SV Grafertshofen II mit einem Zähler.

Halbfinals als Wendepunkt

Die Halbfinals brachten eine klare Zuspitzung. Die SGM Aufheim Holzschwang setzte sich mit 4:2 gegen den SV Pfaffenhofen durch und zog verdient ins Endspiel ein. Im zweiten Halbfinale lieferte sich der SV Beuren mit dem FV Weißenhorn ein enges Duell, das erst im Neunmeterschießen entschieden wurde. Beuren behielt die Nerven und sicherte sich den Finaleinzug.

Platzierungsspiele mit sportlicher Schärfe

Auch jenseits des Finales blieb der Wettbewerb intensiv. Der SC Lehr gewann das Spiel um Platz sieben mit 1:0 gegen den SV Grafertshofen II. Im Spiel um Platz fünf setzte sich der TSV Babenhausen II mit 2:0 gegen den SV Grafertshofen durch. Das Spiel um Platz drei ging an den FV Weißenhorn, der den SV Pfaffenhofen mit 5:3 bezwang.

Finale mit maximaler Dramatik

Das Endspiel zwischen der SGM Aufheim Holzschwang und dem SV Beuren wurde zum Höhepunkt des Turniers. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der nach regulärer Spielzeit keinen Sieger fand. Im anschließenden Neunmeterschießen setzte sich Aufheim Holzschwang mit 7:5 durch und krönte einen Turniertag, der von Intensität und Widerstandsfähigkeit geprägt war.