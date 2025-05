SGM Aufheim Holzschwang siegt 9:1, SG Reutlingen und SG Schorndorf top

Bezirksliga Donau/Iller

Ein denkwürdiger Abend: Die SGM Aufheim Holzschwang ließ dem SV Asselfingen nicht den Hauch einer Chance und befand sich in einem Torrausch. Tim Hartmann eröffnete das Spektakel in der 13. Minute, bevor Giuliano Santoro (20.) und Daniel Stumpp (26.) früh klare Verhältnisse schufen. Ein unglückliches Eigentor von Vedat Pamukcu in der 37. Minute erhöhte auf 4:0 zur Pause. Nach dem Seitenwechsel ging es gnadenlos weiter: Daniel Stumpp traf erneut in der 53. Minute, ehe Jonas Simon nur eine Minute später zum 6:0 einnetzte. Doch damit nicht genug – Daniel Stumpp krönte seine Leistung mit zwei weiteren Toren in der 57. und 76. Minute und schnürte damit einen Viererpack. Der Ehrentreffer von Andreas Alemanno in der 86. Minute blieb nur ein schwacher Trost für Asselfingen, denn in der 90. Minute sorgte Alessio Forcillo für den krönenden 9:1-Endstand.

In einer umkämpften Partie, die lange auf des Messers Schneide stand, entschied letztlich eine Szene das Spiel zugunsten der Gäste. In der 69. Minute wurde Leon Jerg vom SV Baustetten mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Nur eine Minute später nutzte Lukas Eisele die Gelegenheit vom Punkt und verwandelte einen Elfmeter in der 70. Minute zum 0:1. Die SG Muttensweiler/Hochdorf durfte sich am Ende über drei hart erkämpfte Punkte freuen.

Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Die SG Schorndorf ließ bei TURA Untermünkheim nichts anbrennen. Bereits in der 3. Minute brachte Niklas Gress die Gäste mit 0:1 in Führung. Noch vor der Pause legte Gress nach und erhöhte in der 42. Minute auf 0:2. Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, da traf Niklas Rössler in der 48. Minute zum 0:3. Zwar gelang Johann Friederich Bullinger nur zwei Minuten später der Ehrentreffer zum 1:3, doch die Hoffnung der Hausherren währte nicht lange. Altin Gashi stellte in der 58. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Shkodran Selimaj mit dem Treffer zum 1:5 in der 89. Minute den Schlusspunkt unter eine überzeugende Vorstellung der SG Schorndorf setzte. ---

Nach der Pleite gegen die SG Oppenweiler musste der TSV Nellmersbach die Tabellenführung abgeben, nun geht es im Nachholspiel gegen den TSV Schwaikheim darum an den Spitzenpläten dranzubleiben. ---

