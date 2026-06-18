SGM Attenweiler/Oggelsbeuren geht mit neuem Trainerduo in die Saison

Jakob Schmid (links im Bild) und Thomas Wanner – Foto: SGM

Bei der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren beginnt zur neuen Saison ein neuer Abschnitt. Thomas Wanner und Jakob Schmid bilden künftig das Trainerduo des Vereins. Damit ist die Nachfolge von Mario Kaiser geregelt, der die SGM verlässt und Trainer beim Frauenteam des SV Alberweiler in der Oberliga wird.

Die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren schloss die Runde mit 34 Punkten auf Platz zehn in der Kreisliga A2 Oberschwaben ab. Zehn Siege, vier Unentschieden und 16 Niederlagen standen am Ende in der Bilanz.

Die personelle Entscheidung auf der Trainerbank ist aus Sicht des Vereins bewusst mit Blick auf die weitere Entwicklung getroffen worden. Simon Gerster (Assistenz Fußball) sagt dazu folgendes: „Wir als SGM Attenweiler/Oggelsbeuren gehen mit einem neuen Trainerteam bestehend aus Thomas Wanner und Jakob Schmid in die neue Saison . Jakob Schmid war bereits in der vergangenen Saison Spielertrainer und hat für eine weitere Saison zugesagt. Wir waren als SGM mit der Leistung von ihm sehr zufrieden und freuen uns, dass wir mit ihm in eine weitere Saison als Spielertrainer gehen.“

An seiner Seite übernimmt Thomas Wanner Verantwortung. Wanner beendet in diesem Jahr seine Spielerkarriere und wird künftig als Trainer am Spielfeldrand arbeiten. „Thomas Wanner konnte bereits erste Erfahrungen mit unserer Reserve sammeln, die er als Trainerteam mit Tobias Maurer zur Meisterschaft und in das Pokalfinale coachen konnte."

Umbruch mit Spielern aus der eigenen Jugend

Auch im Kader gibt es Veränderungen. Fabian Maurer und Christoph Bammert beenden ihre Karriere bei der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren. Als Neuzugänge kommen Luca Traber und Luis Bürger aus der eigenen Jugend hinzu. Der eingeschlagene Weg passt damit zu dem Profil, das der Verein für die kommende Saison beschreibt. „Uns als SGM war es wichtig ein Trainerteam zu haben, dass uns im Umbruch unterstützt, junge Spieler fordert und mit uns harmonisiert.“