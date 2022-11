SGM Altshausen/Ebenweiler – SG Altheim 1:3 Negativserie hält weiter anrn

Nach einer erneut schlechten Leistung unterlag die Spielgemeinschaft dem direkten Konkurrenten aus Altheim mit 1:3. Offensiv war die Mannschaft über weite Strecken der Partie viel zu harmlos. Die Gäste waren aggressiver und bestimmten von Beginn an die Partie. Es dauerte bis zur 31. Minute ehe Robin Rech das 0:1 für die Gäste erzielen konnte. Der Spielgemeinschaft gelang in der 45. Minute der Ausgleich als Lasse Scharfenberg nach einem Freistoß aus kurzer Distanz einschieben konnte. Dies war in der ersten Hälfte auch die einzige nennenswerte Aktion der Hausherren.

Auch nach dem Seitenwechsel gelang offensiv nur wenig. Einzig ein Freistoß von Marvin Igel an den Pfosten gelang der Spielgemeinschaft. Die Gäste wurden mit der Zeit immer stärker und Jochen Pflug nützte das Chancenplus der Gäste in der 63. Minute zum 1:2. Nach dem erneuten Rückstand warf das Team von Safet Hyseni alles nach vorne, doch meist an der Strafraumgrenze lief man sich in der vielbeinigen Gästeabwehr fest. Die Gäste waren immer wieder über Konter gefährlich. Als in den Schlussminuten die Abwehr komplett aufgelöst wurde fing man sich nach einer Ecke den entscheidenden Konter. Niklas Schrode lief in der Schlussminute allein auf das Altshauser Tor zu und schob zum 1:3-Endstand ein.