SGM Altingen/Entringen fordert Tabellenführer – Derby in Tübingen

Nach vier packenden Runden geht es in der Bezirksliga Alb mit Hochspannung weiter. Vorne thront Dettingen/Glems unangefochten, doch Verfolger Altingen/Entringen fordert den Spitzenreiter direkt heraus. Im Tabellenkeller kommt es zwischen Ofterdingen und Walddorf zum richtungsweisenden Duell. Auch die Tübinger Teams stehen sich im Derby gegenüber.

Zainingen wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Der 1:3-Rückschlag in Derendingen zeigte erneut die Schwächen in der Schlussphase. Aufsteiger Upfingen reist dagegen mit Rückenwind an. Beim 3:2 gegen Hirschau glänzte Endler mit drei Toren und könnte auch in Zainingen den Unterschied machen.

Sickenhausen musste in Pfullingen eine bittere 1:3-Niederlage hinnehmen und will nun Wiedergutmachung betreiben. Doch mit der SG Reutlingen kommt der Tabellenzweite, der nach dem klaren 4:1 in Walddorf weiter ungeschlagen ist. Acht Tore erzielte die SG in vier Partien und hat sich defensiv stabil gezeigt. Sickenhausen braucht eine Top-Leistung, um den Favoriten zu stoppen.

Hirschau steht mit nur einem Punkt aus vier Spielen auf Platz 15 und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Gegen Genkingen, das nach der 3:6-Niederlage gegen den SV 03 Tübingen ebenfalls unter Druck steht, könnte ein Befreiungsschlag gelingen. Genkingen (Platz zehn, vier Punkte) hat zwar schon gewonnen, musste zuletzt aber viele Gegentore hinnehmen. Für beide Teams geht es darum, nicht früh im Tabellenkeller stecken zu bleiben.

Ein echtes Nachbarschaftsduell: Der SV 03 Tübingen kam in Genkingen nach frühem Rückstand zu einem spektakulären 6:3-Erfolg und stellte seine Offensivpower unter Beweis. Vor allem Saliou (drei Treffer) und Messaoudi (zwei Treffer) zeigten sich in Topform. Doch auch die TSG II reist nach dem späten 4:2-Comeback gegen Ofterdingen mit breiter Brust an – Staib traf dort dreimal in den letzten Minuten. Alles deutet auf ein hochintensives Derby hin. ---

Ofterdingen erlebte beim 2:4 in Tübingen ein bitteres Spiel: Trotz 2:0-Führung zur Pause reichte es nicht einmal für einen Zähler. Nun kommt mit Walddorf das Schlusslicht (Platz 16, ein Punkt), das beim 1:4 gegen Reutlingen ein wenig unter die Räder kam. Für beide Teams geht es um viel: Ofterdingen will endlich Stabilität zeigen, Walddorf braucht dringend ein Erfolgserlebnis. ---

Das Topspiel des Spieltags: Tabellenführer Dettingen/Glems empfängt den Tabellenvierten Altingen/Entringen. Beide Teams sind noch ungeschlagen und präsentieren sich defensivstark. Dettingen gewann zuletzt 3:2 in Gomaringen, Altingen/Entringen setzte sich 2:0 gegen Pfrondorf durch. Dieses Duell ist ein echter Gradmesser für beide Teams – Spannung ist garantiert. ---

Pfullingen II kam mit dem 3:1-Sieg gegen Sickenhausen endlich in Schwung. Vor allem Krüger überzeugte mit zwei späten Treffern. Gegner Gomaringen musste beim 2:3 gegen Dettingen eine Niederlage hinnehmen. Beide Teams bewegen sich im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg den Anschluss nach oben herstellen.

