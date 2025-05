SGM Altingen/Eningen empfängt die TSG II, Pfullingen II fordert SSC

---

Der SV Wurmlingen 1920 empfängt den Tabellenzweiten TSV Genkingen. Während Wurmlingen mit 25 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz steht und jeden Zähler im Abstiegskampf benötigt, reist Genkingen mit breiter Brust an. Nach dem überzeugenden 7:1-Sieg gegen den SV 03 Tübingen am vergangenen Spieltag wollen die Gäste ihre Aufstiegsambitionen untermauern. Für Wurmlingen wird es entscheidend sein, defensiv stabil zu stehen und Konterchancen effektiv zu nutzen.

Im Spitzenspiel des Spieltags trifft der Tabellenführer SSC Tübingen auf den viertplatzierten VfL Pfullingen II. SSC Tübingen führt die Tabelle mit 62 Punkten an, Pfullingen folgt mit 44 Punkten. Nach dem 2:2-Unentschieden gegen die SGM Altingen/Entringen will der SSC zurück in die Erfolgsspur finden. Pfullingen hingegen möchte seine starke Form nutzen, um dem Spitzenreiter Paroli zu bieten. Ein Spiel auf Augenhöhe wird erwartet.

