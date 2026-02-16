SGM Althausen/Ebenweiler: "Überragende Stimmung im Team behalten"

Die SGM Altshausen/Ebenweiler geht als Tabellenzweiter in die Rückrunde der Kreisliga A1 Oberschwaben. Trainer Jens Rädel und Andreas Pfeifer setzen auf körperliche Stärke, spielerische Reife und eine außergewöhnlich stabile Teamkultur.
Körper als Grundlage
Die Winterarbeit folgt einem klaren Plan. „Wir wollen uns insbesondere in eine gute körperliche Verfassung bringen“, erklärt das Trainerduo. Auf dieser Basis soll das Spiel mit Ball verfeinert werden, „um unsere Spielweise attraktiv zu halten“.
Zufriedenheit mit Platz zwei
Die Ausgangslage ist komfortabel: 32 Punkte aus 15 Spielen, Rang zwei hinter Spitzenreiter FC Ostrach. „Wir sind mit dem zweiten Platz sehr zufrieden“, sagen Rädel und Pfeifer offen. Gleichzeitig ordnen sie ein: „Wir haben ein paar Punkte wirklich unnötig liegen lassen.“ Umgekehrt habe man Spiele teilweise auch glücklich im letzten Moment für sich entschieden.
Schnelle Anpassung an die Liga
Die Mannschaft fand schneller als erwartet in ihren Rhythmus. „Wir sind gut und schnell in der Liga angekommen und haben unser Spiele stetig verbessert.“ Entscheidend sei nicht nur Taktik, sondern Mentalität: „Die Mannschaft macht mit ihrem starken Willen eine tolle Entwicklung.“
Vom Chancenproblem zur Top-Offensive
Zu Saisonbeginn haperte es im Abschluss. „Zu Beginn hatten wir Probleme mit dem Verwerten von Torchancen.“ Diese Schwäche wandelte sich. Inzwischen stellt Altshausen/Ebenweiler die drittbeste Offensive. Parallel stabilisierte sich die Defensive: „Auch hier haben wir inzwischen die drittbeste Abwehr, nachdem wir zu Beginn viele einfache Tore kassiert haben.“
Weiterentwicklung als Leitmotiv
Das Ziel lautet bewusst Weiterentwicklung. Der Fokus liegt darauf, „den guten Formtrend aufrecht erhalten und gleichzeitig die überragende Stimmung im Team als Treiber der Entwicklung behalten.“ Die Trainer sehen die mannschaftliche Atmosphäre als entscheidende Komponente.
Konstanz im Kader
Zur Winterpause gibt es keine personellen Veränderung. Statt Transfers setzt man auf interne Stärke: „Wir warten noch geduldig auf die Rückkehr unserer Langzeitverletzten. Zudem werden wir den zweiten Jahrgang der A-Junioren weiter integrieren.“
Titelrennen offen
„Die aktuellen Plätze 1-3 haben gute Karten, Ostrach sicher die besten Voraussetzungen“, so die Trainer zum Meisterschaftskampf. Der Tabellenführer FC Ostrach steht bei 35 Punkten und führt knapp. Dahinter lauert Altshausen/Ebenweiler, gefolgt von SG Bronnen/Neufra mit 30 Punkten. "Auch im Abstieg wünsche wir allen eine tolle Rückrunde, aber für die Plätze 10-15 wird es schwer."