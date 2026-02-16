SGM Althausen/Ebenweiler: "Überragende Stimmung im Team behalten" FuPa-Teamcheck: Der Tabellenzweite setzt auf Fitness, Formtrend und Teamgeist von Matthias Kloos · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: D. Molet

Die SGM Altshausen/Ebenweiler geht als Tabellenzweiter in die Rückrunde der Kreisliga A1 Oberschwaben. Trainer Jens Rädel und Andreas Pfeifer setzen auf körperliche Stärke, spielerische Reife und eine außergewöhnlich stabile Teamkultur.

Körper als Grundlage



Die Winterarbeit folgt einem klaren Plan. „Wir wollen uns insbesondere in eine gute körperliche Verfassung bringen“, erklärt das Trainerduo. Auf dieser Basis soll das Spiel mit Ball verfeinert werden, „um unsere Spielweise attraktiv zu halten“. Zufriedenheit mit Platz zwei



Die Ausgangslage ist komfortabel: 32 Punkte aus 15 Spielen, Rang zwei hinter Spitzenreiter FC Ostrach. „Wir sind mit dem zweiten Platz sehr zufrieden“, sagen Rädel und Pfeifer offen. Gleichzeitig ordnen sie ein: „Wir haben ein paar Punkte wirklich unnötig liegen lassen.“ Umgekehrt habe man Spiele teilweise auch glücklich im letzten Moment für sich entschieden.

Schnelle Anpassung an die Liga



Die Mannschaft fand schneller als erwartet in ihren Rhythmus. „Wir sind gut und schnell in der Liga angekommen und haben unser Spiele stetig verbessert.“ Entscheidend sei nicht nur Taktik, sondern Mentalität: „Die Mannschaft macht mit ihrem starken Willen eine tolle Entwicklung.“ Vom Chancenproblem zur Top-Offensive



Zu Saisonbeginn haperte es im Abschluss. „Zu Beginn hatten wir Probleme mit dem Verwerten von Torchancen.“ Diese Schwäche wandelte sich. Inzwischen stellt Altshausen/Ebenweiler die drittbeste Offensive. Parallel stabilisierte sich die Defensive: „Auch hier haben wir inzwischen die drittbeste Abwehr, nachdem wir zu Beginn viele einfache Tore kassiert haben.“