SGM Altenmünster/ESV sichert sich Relegationsrang

TV Rot am See Rot am See

Zum Saisonausklang fanden die Platzherren gegen den Tabellendritten gut in die Partie, und Lars Köber besaß bereits in der 3. Minute die erste Chance, als er auf der linken Seite frei durch war, aber am Torhüter scheiterte. Wenig später besaßen auch die Gäste, die sich noch berechtige Hoffnungen auf die beiden ersten Plätze machten, eine gute Möglichkeit durch Medet Gödemir, dessen Volleyabnahme aus 10 m links vorbei flog. Kurz danach ließ Benjamin Früh die Einheimischen durch einen Schuss aus 25 m jubeln, der zur Freude des TVR im rechten Eck einschlug und den Gastgebern das 1:0 bescherte. Davon ließen sich die Gäste jedoch nicht beeindrucken und setzten die Platzherren zunehmend unter Druck. Der Ausgleich ließ dann auch nicht lange auf sich warten, denn nachdem Görkem Aladag im Strafraum zu Fall gebracht wurde, verwandelte Cengiz Korkmaz den fälligen Foulelfmeter souverän zum 1:1. Wenig später drehte der vorherige Torschütze die Partie durch einen weiteren Treffer komplett und brachte die Gäste mit 2:1 in Führung. Dabei bediente Berkant Kirmizier nach einem weiten Abschlag des Torhüters den völlig freien Korkmaz, der noch einen Gegenspieler aussteigen ließ und den Ball zur 2:1-Führung ins kurze Eck schob. Zu Beginn der zweiten Halbzeit boten sich den Platzherren zwei Großchancen auf den erneuten Ausgleich. Zunächst schoss Jan Wagner aus 6 m halbrechts übers Tor, und gleich darauf traf Emmanuel Forson frei vor dem Torhüter nur den rechten Pfosten. Die Einheimischen trauerten noch diesen vergebenen Gelegenheiten nach, als Aladag praktisch im Gegenzug den Ball aus 14 m ins lange Eck schlenzte und damit auf 3:1 erhöhte. Nur fünf Minuten darauf vollzog der vorherige Torschütze eine Doublette seines kurz zuvor erzielten Treffers und schlenzte den Ball vom Strafraumeck ins lange Eck zum vorentscheidenden 4:1. Sechs Minuten später machte Aladag seinen lupenreinen Hattrick perfekt, als er aus spitzem Winkel den 1:5-Endstand erzielte. Mit diesem am Ende deutlichen Sieg nahmen die Gäste erfolgreich Revanche für die 0:5-Vorrundenniederlage und sicherten sich den 2. Tabellenplatz, der zur Teilnahme an den Relegationspielen berechtigt, während der TVR die Saison nach der dritten Niederlage in Folge auf dem 6. Rang beendete.