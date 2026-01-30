SGM Aichtal: „Wir gehen selbstbewusst ins Jahr 2026“ FuPa-Teamcheck: Die SGM Aichtal kommt mit Rückenwind von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ralf Just

Der sportliche Leiter André Bauer zieht im FuPa-Teamcheck der SGM Aichtal eine Zwischenbilanz. Nach schwierigem Saisonstart, personellen Rückschlägen und taktischer Umstellung ist das Team zuletzt stark in Form gekommen und blickt selbstbewusst auf die Rückrunde in der Kreisliga B4 Neckar/Fils.

Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

Wir haben 7 Wochen Pause gemacht. In dieser Zeit hatten wir unsere Weihnachtsfeier und der traditionelle Silvester Kick in Neuenhaus fand statt. Der Trainingsauftakt wurde auf Dienstag den 27.01. angesetzt. Ab dann starten wir in die intensive Vorbereitung mit einigen Testspielen. Es wird in der Vorbereitung noch 2 Mannschaftsabende geben und wir wechseln auch mal für eine Einheit in die SoccerHall. Zum Punktspielauftakt gegen den Klassenprimus TSuGV Großbettlingen wollen wir nach einer kurzen aber knackigen Vorbereitung voll auf der Höhe sein. Wie bewertest du das bisherige Abschneiden deiner Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf?

Wir sind mit der Entwicklung grundsätzlich sehr zufrieden. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, für die es erklärbare Gründe gab, sind wir immer besser in Tritt gekommen. Nach einer Sieglosserie von fast einem Jahr, hatte unser neues Trainerduo Jugoslav Lukic und Michael Luik neue Spieler zu integrieren und implementierte eine andere, offensive Spielidee. Die Umstellung brauchte Zeit und wir hatten fast alle stärkeren Gegner zu Beginn der Saison. Folgerichtig haben wir in der ersten Hinrundenhälfte einige Punkte liegen lassen. Nachdem wir zwischenzeitlich bereits 9 Punkte Rückstand auf die Spitze hatten, sind wir nun mit 3 Punkten Rückstand in den Top 6 etabliert. Allerdings ist der Relegationsplatz 6 in Richtung Kreisliga C, die in der kommenden Saison eingeführt wird, rechnerisch auch nur 3 Punkte entfernt. Es ist also Vorsicht geboten und wir müssen alles geben, um den Klassenerhalt zu sichern. Wir sind nach zuletzt 6 Siegen in Folge bei 42:5 Toren richtig gut in Tritt gekommen und gehen daher selbstbewusst ins Jahr 2026.

Was hat gut oder sogar besser geklappt als vielleicht zu Beginn erhofft?

Über allem stand nach dem Abstieg ein gewisser Neuanfang. In der letzten Saison war es durch den Tod unseres jungen Coaches Phillip Mezger in der Wintervorbereitung und mehreren Trainerwechseln in den beiden Vorsaisons das oberste Ziel wieder zurück zur Normalität und Kontinuität zu finden. Somit wurde bewusst das Team um das Team verstärkt. Teammanager Jens Walitsch und Betreuer Dennis Graß kamen dazu. Alle arbeiten daran sukzessive wieder sportliche Fortschritte zu erzielen. Wir verfolgen einen konkreten 5-Jahresplan, der zu sportlicher Stabilität und Nachhaltigkeit der SG Aichtal führen soll. In welchen Bereichen haben sich in deiner Mannschaft Probleme aufgetan?

Die Saisonvorbereitung war durch sehr viele Verletzte und Urlauber maximal durchwachsen. Das hat dazu beigetragen, dass unser Team nicht sofort alle Vorstellungen des Trainerteams umsetzen konnte. Zudem hat die offensivere Spielweise nicht direkt zum gewünschten Erfolg geführt. Unsere Chancenverwertung war in der ersten Hälfte der Hinrunde in weiten Teilen eine absolute Katastrophe und in jedem Spiel musste aufgrund von Abwesenheiten auf mehreren Positionen durchrotiert werden.