SGM Aichtal setzt ein Zeichen: Trainerduo Lukic und Luik verlängert

– Foto: Ralf Just

Die SGM Aichtal sorgt bereits frühzeitig für klare Verhältnisse an der Seitenlinie: Das erfolgreiche Trainerduo Jugoslav Lukic und der spielende Co-Trainer Michael Luik werden ihre Arbeit auch in der kommenden Spielzeit fortsetzen. Mit der frühzeitigen Vertragsverlängerung schafft der Verein Stabilität und sendet ein starkes Signal in Richtung Mannschaft und Konkurrenz.

Unabhängig vom Ausgang der laufenden Runde setzt die SGM auf Kontinuität. Beide Trainer haben die Entwicklung des Teams in den vergangenen Monaten maßgeblich geprägt – sportlich wie auch im zwischenmenschlichen Bereich. Die Verantwortlichen zeigen sich überzeugt, dass die positive Entwicklung mit Lukic und Luik auch künftig fortgeführt wird.

Das Trainerduo hat es geschafft, eine klare Spielidee zu etablieren und das Team sowohl taktisch als auch mental weiterzubringen. Die Mannschaft tritt gefestigt auf, zeigt starken Teamgeist und eine kontinuierliche Leistungssteigerung – Faktoren, die im Aichtal hoch geschätzt werden.

Frühzeitige Planungssicherheit

Mit der jetzigen Entscheidung kann die SGM frühzeitig in die Planung für die kommende Saison einsteigen. Von Kadergesprächen über die Integration von Nachwuchsspielern bis hin zur Neuverpflichtungen: Die Basis steht.

Statements aus den Vereinen

Die Abteilungsleiter der beiden Vereine Manuel Bahle, Felix Halverscheidt und Oliver Wein sind sich einig: “Nach sehr guten und offenen Gesprächen mit dem Trainerteam unserer 1. Mannschaft freuen wir uns, die Verträge für die kommende Saison verlängert zu haben. Damit setzen wir bewusst auf Kontinuität, Stabilität und die gemeinsame sportliche Weiterentwicklung beider Teams.”

Auch wenn der endgültige Tabellenplatz dieser Saison noch offen ist, betont der sportliche Leiter André Bauer: „Wir glauben fest an unseren eingeschlagenen Weg und daran, dass Jugsi und Michael die richtigen Trainer für die Zukunft sind. Diese Verlängerung ist ein Zeichen des Vertrauens – und gleichzeitig eine Motivation für die jetzige und die kommende Runde.“

Glücklich, den Weg fortsetzen zu können

“Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins und bin glücklich gemeinsam mit Michael Luik den begonnenen Weg fortsetzen zu können. Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Mannschaft, steht die Weiterentwicklung und Einbindung der jungen Spieler im Vordergrund”, äußert sich Lukic zur Verlängerung.