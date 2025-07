SGM AHP Pfaffenhofen krönt sich ungeschlagen zum Meister

Historischer Triumph ohne Niederlage Die A-Junioren der SGM AHP Pfaffenhofen haben in der Spielzeit 2024/2025 eine außergewöhnliche Leistung gezeigt. Mit 54 Punkten wurde die Mannschaft ungeschlagen Meister der Landesstaffel Süd. „Dafür gibt es eigentlich kein passendes Wort“, sagt Trainer Jürgen Partsch. „Überragend, sensationell trifft es eigentlich recht gut.“ Der Aufstieg in die Verbandsstaffel ist das logische Resultat einer Saison, in der die Mannschaft von Anfang bis Ende dominiert hat. „Ich glaube, das sagt schon viel aus, wie zufrieden wir mit der Saison sind.“

Lob für das gesamte Kollektiv

Angesprochen auf herausragende Einzelleistungen verzichtet Partsch bewusst auf Nennungen. „Nein, das wäre nicht fair“, sagt er. Der Erfolg sei das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Besonders hebt er dabei die Rolle der Ergänzungsspieler hervor: „Vielleicht sollten die Ersatzspieler das besondere Lob bekommen, die immer da waren, wenn man sie gebraucht hat und somit einen großen Beitrag zum Erfolg geleistet haben.“

Vorsichtige Zielsetzung in unbekanntem Terrain

Nach dem Aufstieg in die Verbandsstaffel bleibt Partsch zurückhaltend in der Formulierung neuer Ziele. „Ich würde ja sagen, dass wir den Durchmarsch in die Oberliga anvisieren“, meint er – schiebt aber sofort nach: „Aber das wäre dann vielleicht etwas zu vermessen.“ Die Realität sei, dass man nicht genau wisse, was einen in der neuen Liga erwartet. Eine Platzierung im gesicherten Mittelfeld wäre bereits ein Erfolg: „Mit einer Platzierung zwischen fünf und acht wäre ich sicherlich nicht unzufrieden.“